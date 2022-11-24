الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
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رياضة

مدرب هولندا: مواجهة الإكوادور أصعب من السنغال.. ونحن هنا لنصبح أبطال العالم

لويس فان خال
لويس فان خال
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علق لويس فان خال، المدير الفني لـ"منتخب هولندا"، على مواجهة فريقه أمام منتخب الإكوادور، في بطولة كأس العالم.

 

موعد مباراة هولندا والإكوادور بكأس العالم "2022"

ويواجه منتخب هولندا نظيره الإكوادور، في تمام السادسة، مساء غد الجمعة، على استاد "خليفة الدولي"، في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات عن المجموعة الأولى.

وقال خال في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "مواجهة صعبة بكل المقاييس على الفريقين يصعب التكهن بنتيجتها، الإكوادور خصم منظم ويختلف كليا عن السنغال".

وأضاف: "المنافس يمتلك لاعبين أذكياء جدا ولديهم سرعات عالية للغاية، وضعنا الخطة المناسبة للتعامل مع ذلك الأمر، سنخوض المباراة بأسلوب مختلف عن مواجهة السنغال".

وواصل مدرب الطواحين: "هناك اختلاف كبير بين الفريقين، خسارة ألمانيا والأرجنتين جعلتنا نتأكد تماما من مدى صعوبة النسخة الحالية من المونديال".

 وأردف: "نحن هنا لنصبح أبطال العالم، تشكيلتي تعتمد على جودة اللاعبين، يجب أن نحسن أسلوبنا أمام مختلف المنتخبات، أعتقد أن الأمور ستتحسن بالمباريات المقبلة".

وعن ممفيس ديباي، أوضح مدرب هولندا: "لا أحد يختلف على موهبته، ولكن لا يزال شابا صغيرا في السن وبحاجة للتحسن، ولديه القدرة على أن يصبح نجما في هذه البطولة".

وأشار إلى أن ديباي حاليًا يتدرب وحيدا ليحسن من نفسه، في الوقت الحالي نريد تحسين لياقته، لأنه بعد تعرضه لإصابة صعب الأمر.

واختتم قائلا: "أردنا أن يشارك 45 دقيقة وأيضا نريده أن يشارك لمدة 90 دقيقة، وهو متقبل جميع القرارات".

وكان منتخب هولندا استهل مشواره في مونديال قطر “2022”، بالفوز على المنتخب السنغالي بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات.

وتتقاسم الطواحين الهولندية قمة المجموعة الأولى مع الإكوادور برصيد 3 نقاط لكل منهما، عقب فوز الثنائي على منتخبي السنغال وقطر بنتيجة 2-0 على الترتيب.

لويس فان خال منتخب هولندا كأس العالم منتخب الإكوادور مونديال قطر 2022 بطولة كأس العالم

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