الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للإعاقة»: نتوقع المشاركة فى الحوار الوطنى ضمن لجان العدالة الاجتماعية

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
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توقعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشاركة المجلس في مجلس الحوار الوطني ضمن لجان العدالة الاجتماعية التي يعكف المجلس على تشكيلها خلال الفترة الحالية، لكونه الجهة القومية المستقلة المنوطة بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الأحداث المختلفة التي تناقش قضاياهم للعمل على حلها.

وأضافت كريم، في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشاركة المجلس في هذا الحوار الهام الذي يعمل على توحيد الجهود لكافة فئات المجتمع المصري لحل مشكلاته لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، تكتسب أهميتها نتيجة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم في المجتمع، وكذلك تكليفه بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة.

وأشارت إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة جزء من نسيج هذا الوطن، حيث نصت المادة رقم (53) من الدستور المصري لعام 2014 على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وكذلك المادة رقم (5) من القانون رقم (10) لسنة ٢٠١٨ الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت كريم أن المجلس يختص بتمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في الأحداث المختلفة، والقانون رقم (11) لسنة 2019 الخاص بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة نص على أن المجلس يختص باقتراح السياسة العامة للدولة مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام ودمجهم وتمكينهم ومتابعة تطبيق هذه السياسة وتقييمها، والمساهمة في وضع مشروع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التي تواجههم.

أشخاص ذوي الإعاقة الجمهورية الجديدة الدكتورة إيمان كريم الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

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