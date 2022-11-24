انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات.

وأكد الدكتور مصطفى النجار ضرورة أن تتسم العملية الانتخابية بالنزاهة والشفافية، وفتح مجال المنافسة بين الطلاب، مشيرًا إلى ضرورة المشاركة الإيجابية سواء بالترشح أو الانتخاب.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة التنسيق بين إدارت رعاية الشباب بمختلف الكليات واللجان المشرفة على العملية الانتخابية بكل كلية، والالتزام بتوقيت الجدول الزمني المقترح.

جدير بالذكر أنه وفقًا للجدول الزمني المُعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات اليوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية في اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

وسيتم إجراء انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم ٤ ديسمبر المقبل، وتُجرى انتخابات الإعادة يوم ٥ ديسمبر، على أن تُجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم ٦ ديسمبر، وتُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم ٧ ديسمبر، وتنتهي انتخابات الاتحادات الطلابية بإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة وذلك يوم ٨ ديسمبر المقبل.

وكان قد قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، في الحادي والعشرين من نوفمبر ٢٠٢٢، إن الجامعة دفعت بقافلتين تمريضية وبيطرية لمنطقة القصر بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب.

وأكد الدكتور مصطفى النجار، اهتمام الجامعة البالغ بتنظيم القوافل التي تخدم إقليم مطروح ككل، انطلاقًا من دورها في خدمة المجتمع المحلي، وخدمة المناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة، مضيفًا أن تلك القوافل تسهم في تدريب الطلاب وإكسابهم المهارات والخبرات العملية المختلفة، التي تساهم في تأهيلهم للعمل الميداني بعد التخرج.