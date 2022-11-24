الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال إنشاء طريق للشاحنات موازيًا لـ«الدولى الساحلى»

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ads

 تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، الأعمال الجارية، لإنشاء طريق للشاحنات من الرصف الخرساني موازيا للطريق الدولي الساحلي، من كوبري البرلس العلوي بطول 35 كم، حتى قطاع الأمن المركزي على حدود محافظة الدقهلية.. يأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بشبكات الطرق واستحداثها وتوسعاتها، برعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، مؤكداً أن الاهتمام بالطرق والمحاور يعمل على خلق منظومة متكاملة من النقل.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، وعدد من المسئولين بمديرية الطرق، والدكتور أحمد سعيد، مدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام، والمهندس نصر طبيخ ، رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندسة غادة أبوكيله، رئيس قطاع الكهرباء بكفرالشيخ.

- متابعة مشروع إنشاء كوبرى سخا العلوي


كما ناقش محافظ كفرالشيخ  الأعمال التي يشهدها مشروع إنشاء كوبري سخا العلوي على مزلقان السكة الحديد الجاري العمل به به، مؤكداً أن موقع  كوبري سعد زغلول، شهد المعاينات الخاصة ، من قطاع كهرباء كفرالشيخ والهيئة العامة للطرق وإعادة عرض المقايسات الخاصة بالمشروع.

الطريق الدولي كفر الشيخ وزير النقل طريق شاحنات السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتفقدان ورش كوم أبوراضى لعمرات عربات القطارات

إصابة ربة منزل وطفلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بشبين القناطر

قبل الشتاء.. كيف يواجه العالم موجات الإصابة بفيروس كورونا؟

رئيس جامعة حلوان يتابع بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)