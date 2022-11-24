الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: لم أستغرب تريند «انتش واجرى» لأنه فلسفة العشوائية ضد التخطيط

محمد الباز
محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه لم يستغرب من انتشار تريند «انتش واجري» الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامجه «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم»، الخميس: «مكنتش مستغرب من انتشار تريند انتش واجري، لأنها فلسفة العشوائية ضد التخطيط».

الباز: «في ناس ماشية بمبدأ عاوزين نعمل أي مصلحة»

واستكمل: «في ناس ماشية بمبدأ عاوزين نعمل أي مصلحة، وده تعبير يخاصم أي كلام عن التخطيط، الناس تنظر للعائد قبل ما تنظر للمجهود اللي هتبذله».

وشدد الباز: «كل مجهود ولو صغير يساعد البلد أن تقف على رجلها، إحنا محتاجين لكل مجهود بإخلاص وضمير وأخلاق وإتقان للعمل».

كما أشار إلى أن الأداء العام وتوجه الدولة وحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهاته تجعلنا نقف مع أنفسنا.

الإعلامي محمد الباز محمد الباز تريند انتش واجري أنتش واجري برنامج مش حسبة برمة مش حسبة برمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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