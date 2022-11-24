رئيس جامعة حلوان يتابع بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية

أجرى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم، زيارة تفقدية لمتابعة بدء ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وقام بزيارة كلية الآداب، حيث استقبل الدكتورة مها حسني عميد الكلية، ووكلاء الكلية.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن ماراثون الانتخابات بدأ طبقًا للجدول الزمني المُعلن من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الانتخابات تنبع أهميتها من تكوين قيادات طلابية قادرة على تحمل المسئوليات، تكون قادرة على توصيل آراء الطلاب وممارسة أنشطة فعّالة، وتدعم الترابط مع قيادات الجامعة من أجل خدمة الطلاب، حيث إن الاتحادات الطلابية تعمل على تحفيز الطلاب لممارسة الأنشطة الطلابية، وثقل مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أن الانتخابات الطلابية ترسخ لدى الطلاب أسس الديمقراطية في ظل ما تشهده الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات.