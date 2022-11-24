الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

معتدل الحرارة.. تفاصيل طقس الجمعة 25 نوفمبر

الطقس
الطقس
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توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، 25 نوفمبر طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية : 
 

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العلمين الجديدة الصغرى 16 والعظمى 22

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 17 والعظمى 24
 
درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 08 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 21 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 21 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 17 والعظمى 23

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 27

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة محافظات الجمهورية الأرصاد

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