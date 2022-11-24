الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الرى: مصر حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية لمجابهة التغيرات المناخية

جانب من ختام الدورة
جانب من ختام الدورة
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أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على تعزيز التعاون مع مختلف الدول الإفريقية لمجابهة التحديات المائية التي تواجهها، خاصة في ظل التأثيرات السلبية المتزايدة للتغيرات المناخية، بالشكل الذي يتطلب تعزيز عملية إدارة الموارد المائية وجذب المزيد من الاهتمام وتوفير التمويل اللازم لمواجهة هذه التحديات، خاصة في ظل الترابط الوثيق بين المياه وشتى نواحي الحياة كالزراعة والغذاء والطاقة وغيرها.

جاء ذلك خلال حضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حفل ختام وتسليم شهادات التخرج للدورة التدريبية المنعقدة في مجال "تصميم ومعايرة وتشغيل وصيانة المنشآت المائية"، والذي ينظمه مركز تدريب معهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومي لبحوث المياه، بمشاركة عدد (٢٤) متدربًا من (١٢) دولة إفريقية، كما شهد الحفل سفراء دول السودان وجنوب السودان وبورندي وموزمبيق وغانا وسيراليون، وممثلون عن سفارات بوركينا فاسو والكونغو الديمقراطية والكونغو الشعبية.

وأعرب الدكتور سويلم، عن سعادته بلقاء المتدربين الأفارقة، مشيرًا إلى ما تمثله هذه البرامج التدريبية من فرصة هامة للتواصل بين المتخصصين في مجال المياه من أبناء القارة الإفريقية بالشكل الذي يُسهم في تحقيق التكامل بينهم وتبادل الآراء والأفكار واستعراض التجارب الناجحة بالدول المختلفة، خاصة أن تنوع المشاركين من عدد (١٢) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التي يتشاركها المتدربون، مضيفًا أن هذه البرامج التدريبية تُسهم في رفع قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلي بالدول الإفريقية، وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.

وأوضح أن هذه الدورة تهدف لبناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الإفريقية في مجال التصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية والمتابعة والصيانة الدورية لها، وذلك للحفاظ على اتزان وسلامة هذه المنشآت المهمة التي تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم وإدارة المياه على الوجه الأمثل. 

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