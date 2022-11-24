«حياة كريمة» تنظم زيارة لطلاب جامعة جنوب الوادى لمشروعات المبادرة

نظمت مؤسسة «حياة كريمة»، بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى ومحافظة قنا، زيارة لطلاب الجامعة لمواقع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز الوقف قرية المراشدة.

بدأت الزيارة لمشروع مجمع خدمات المواطنين، ثم المجمع الزراعي، ومكتبة كتابك، ومستشفى المراشدة، ووضحت المؤسسة للطلاب المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية بمركز الوقف كمركز من مراكز المرحلة الأولى بالمحافظة، وأهمية تلك المشروعات بالنسبة لأهالينا في قرى الريف المختلفة، والتى تعتبر نقلة فى حياة أهالى محافظة قنا فى كافة القطاعات، وتسهيل عملية الحصول على الخدمات المختلفة.

حضر الزيارة الطلابية العقيد أحمد عصمت، مدير مكتب حياة كريمة بقنا، ومحمود ياسين، منسق مؤسسة حياة كريمة، وعدد كبير من متطوعي حياة كريمة بمركز الوقف، وعدد كبير من طلاب الجامعة من كافة الكليات والتخصصات.



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