مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالأقصر

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخران في انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى الحبيل بمدينة البياضية شرق الأقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى الحبيل بمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، ما أسفر عن مصرع "ح. أ"، 37 سنة، متأثرًا بنزيف وكدمات وكسور فى الحادث، وإصابة كل من "ط. أ. ح"، 40 سنة، و"أ. ح"، 72 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.