الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب وإصابة 2 آخرين فى انقلاب سيارة ملاكى بالأقصر

جريدة الدستور
ads

لقي شاب مصرعه وأصيب 2 آخران في انقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى الحبيل بمدينة البياضية شرق الأقصر، وعلى الفور تم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء دكتور هشام عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بانقلاب سيارة ملاكى أعلى كوبرى الحبيل بمدينة البياضية شرق محافظة الأقصر، ما أسفر عن مصرع "ح. أ"، 37 سنة، متأثرًا بنزيف وكدمات وكسور فى الحادث، وإصابة كل من "ط. أ. ح"، 40 سنة، و"أ. ح"، 72 سنة، بكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسد، وتم على الفور نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث انقلاب سيارة كوبرى الحبيل مدينة البياضية شرق الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

الفيوم تبحث مع «علوم الفضاء» آليات التنمية الزراعية الشاملة بأراضيها

زارعة 30 ألف شجرة خلال 14 أسبوعًا فى الإسكندرية

«الفتوى والتشريع» تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية لنظيرتها الرسمية

عضو «التشييد والبناء»: إعمار إفريقيا فرصة للشركات المصرية لدعم تصنيفها العالمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)