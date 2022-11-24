الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفرالشيخ تطلق المهرجان الرياضى للألعاب الترويحية للشباب

المهرجان الرياضي
المهرجان الرياضي
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، المهرجان الرياضي للألعاب الترويحية، من خلال إدارة التنمية الرياضية، اليوم الخميس، بنادي كفرالشيخ، بمشاركة الشباب من جميع الإدارات الفرعية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المهرجان الرياضي اشتمل على مسابقات "شد الحبل، الكراسى الموسيقية، سباق الأجولة، الجري عكس الإشارة"، وذلك ضمن خطة المديرية، وأشار إلى أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة ورفع اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية غير التقليدية.

وشهد المهرجان تسليم جوائز المسابقات الرياضية الترويحية سلمها عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، للمشاركين من الشباب بحضور الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، المهرجان الرياضي من إعداد وتنظيم فريق عمل الإدارة.

مهرجان رياضي كفر الشيخ الشباب والرياضة ألعاب ترويجية وزير الشباب والرياضة

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