الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

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الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل ببابا روما ورئيس أساقفة الإسكندرية

جان ماري شامي
جان ماري شامي
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تحتفل كنيسة الروم الملكيين المعروفة بالكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القدّيس الشهيدَ اكليمنضوس بابا روما، وكان القدّيس اكليمنضوس تلميذاً لهامتي الرسل بطرس وبولس. ثم خلفلينوس واناكليتوس في رعاية كنيسة روما، من سنة 92 إلى سنة 101. لدينا منه رسالة مسهبة ورائعة كتبها بإسم الكنيسة الرومانية إلى كنيسة كورنثس على اثر خلافات قامت فيها.

وذلك بالاضافة الى تذكار القديس بطرس رئيس أساقفة الإسكندريّة، وكان أسقفًا على الإسكندريّة حول سنة 300، وانتقل إلى الحياة الأبديّة شهيد المسيح سنة 312.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها:  انفردَ ربُّنا يسوع المسيح مع تلاميذه ليُحدِّثهم عن آلامه. لم يَشأ أن يُعلمِ الشعب حينها بتلك النبوءة، لأنّها لو شاعَتْ، كانت ستثير الهلع والقلق؛ إلاّ أنّه أطلعَ تلاميذه عليها حصريًّا كي يمدّهم بالشجاعة الكافية ليتمكّنوا من تحمّل هذا الحدث الحزين عند حصوله.

بذلك، أرادَ أيضًا أن يُقنعَهم بأنّه كان مُدركًا لآلامه، وأنّه كان ذاهبًا بملء إراداته لتحمّل عذاباته، كما أرادَ أن يُنبِّهَهُم إلى تلك الصعوبة التي كانوا سيُواجهونَها: كيف وقعَ ذاك الذي وعدَنا بالخلاص في أيدي أعدائه؟ لذا، أخبرَهم شيئًا فشيئًا بكلّ ما سوف يُصيبُه من آلام: "سيُسَلَمُ إِلى الوَثَنِيِّين فيَسخَرونَ مِنهُ ويَشتِمونَه، ويَبصُقونَ علَيه". وهذا ما كان قد تنبّأ به إشعيا حين قال: "أسلَمتُ ظهري للضاربين وخدّي للناتفين، ولم أستُرْ وجهي عن الإهانات والبصاق" 

كما تنبّأ أشعيا أيضًا بالعذاب على خشبة الصليب حين قال: "لأنّه أسلَمَ نفسَه للموت وأُحصِيَ مع العُصاة" ثمّ أضافَ ربُّنا يسوع المسيح قائلاً: "وبعد أن يَجلدوه سيَقتلونَه". كما تنبّأ داود أيضًا بقيامته حين قالَ: "لأنّكَ لن تَترُكَ نَفْسي في مَثوى الأموات". أمّا المُخلِّص، فقد جدَّد ههنا هذه النبوءة: "وفي اليومِ الثالثِ يقوم".

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