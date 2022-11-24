كاثوليك مصر يحيون ذكرى «فلورا ومارثا» شهداء قرطبة

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بذكرى القديستان فلورا ومارثا شهداء قرطبة، ووفقًا لدراسة أعدها الأب وليم عبدالمسيح سعيد – الفرنسيسكاني، فقد ولدت فلورا في قرطبة في الأندلس بإسبانيا، لأب مسلم وأم مسيحية، فتلقت تعليمها بمبادي الديانة المسيحية من أمها بعد وفاة والدها. ولها أخ مسلم لما علم بأن أخته قد اعتنقت الديانة المسيحية وتم تعميدها، بدا في اضطهادها وكان يعنفها بشدة حتى تنكر إيمانها. وبسبب كراهية أخوها لها تركت المنزل في الليل مع أختها بالديجوتو التي اعتنقت المسيحية هي أيضا. فتم سجن بعض رجال الدين والمؤمنين بناءً على طلب شقيقها، لكي يرغمها على العودة. وبالتالي عادت فلورا إلى المنزل.

أحالها شقيقها إلى القاضي بتهمة الردة تعرضت للضرب المبرح. وبعد إطلاق سراحها، هربت مرة أخرى وظلت مختبئة لمدة ست سنوات بالقرب من مدينة مارتوس جيان. وكانت ترغب في أن تنال إكليل الاستشهاد لذا عادت إلى قرطبة، حيث التقت في بازيليك القديس أسيسكلو بمارثا، التي نشأت في دير ماريا دي كوتيكلارا ، بالقرب من قرطبة. تحت إرشاد الأرملة القديسة ارتيميا. غادرت مارثا الدير بحثًا عن الشهادة. ذهبت فلورا ومارتا إلى القاضي وأعلنا علانية عن إيمانهما المسيحي. فأمر القاضي بان يوضعوا في السجن، وزارهم القديس أولوجيوس الذي كان مسجون هو أيضا بسبب إيمانه المسيحي. فتأثر بقوة إيمان العذارى وصلابتهما ومعاناتهما، لما عاد إلى زنزانته، بدأ يكتب لهم رسائل يوصيهم بالثبات وعدم الخوف وتمسكهم بإيمانهم. بعد استجوابهم وإغرائهم عدة مرات من قبل القاضي، ثابروا بقوة في الإيمان، وبالتالي تم قطع رؤوسهم في 24 نوفمبر 851م أثناء الاضطهاد الوحشي للأمير عبد الرحمن الثاني.

ثم ألقيت جثثهم، التي تركت في الحقول، واحترمت من قبل الحيوانات نفسها التي لم تقترب منهما في نهر الوادي الكبير. فيما بعد تم العثور على جثة مارثا ودفنها المسيحيون في كنيسة دير كوتكلارا. تم وضع رأسي الشهيدين في بازيليك القديس أسيسكلو. أعطى القديس أولوجيوس، الذي تم إطلاق سراحه بعد أيام قليلة إلى شفاعة هاتين العذارى، خبر الاستشهاد في رسالتين موجهتين إلى صديقه ألفارو باولو وشقيقة فلورا بالديجوتو. تم ذكر القديسان فلورا ومارثا في ذكرى الاستشهاد الروماني في 24 نوفمبر.