الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز: الدولة تتعامل باهتمام وعدالة فى ملف مال الوقف لتنميته وتعظيم الإيرادات

محمد الباز
محمد الباز
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قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إن مال الوقف كان مُهملًا في السنين الماضية، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس السيسي كان التوجيه هو الاستفادة من أموال الوقف بشكل كبير لأننا نحتاج تطويرًا وحق الدولة موجود، وتم الاهتمام بهذا الملف وتعظيم عوائد الوقف.

وأضاف محمد الباز خلال تقديم برنامج الأسبوعي «مش حسبة برمة» عبر إذاعة «نغم إف إم»: «عندي كنز في البلد وناس كثيرة جدًا كان تستخدم الأراضي والبيوت وتدفع مبالغ قليلة لا تمثل عائدًا».

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تدير مال الوقف والعائد منه ينفق في أوجه الخير، مؤكدًا أن الرئيس السيسي شدد على أهمية إدارة الأصول ومال الوقف بشكل جيد.

واستكمل: «في عمارة مثلًا وفي شركة واخدة دور لازم يبقى الإيجار بالقيمة السوقية، مفيش حاجة ببلاش المفروض توفي مستحقاتها بالقيمة السوقية علشان تحافظ عليه وتنميه وتستفيد منه».

216 مليون جنيه زيادة في إيرادات هيئة الأوقاف عن العام الماضي

وتابع الباز: «اللي حصل إن السنة المالية 21-22 إيرادات هيئة الأوقاف بلغت 2.35 مليار جنيه بزيادة 216 مليون جنيه عن العام المالي السابق له».

وأردف: «أموال الوقف تنفق على الناس وتساهم في مشروعات الحماية الاجتماعية وخدمة الناس، وتدخل في عملية التنمية».

وشدد الباز على أهمية عدم تعليق الأمور، متابعًا: «في قضايا ناس تيجي تقولك الوقف ده بتاعنا ويجيب الحجة بتاعته لجنة الأوقاف تفحص الحجج إذا اتضح إن حد له ملك أو الأرض بتاعته فتنفيذ الأحكام لازم يكون سريع، والعطلة سببها تعليق الأمور في كل حاجة».

وأشار الباز إلى أن الدولة كلها تعمل بهذا المنطق، متابعًا: «عاوزين يا جماعة نخلص. في قضايا معلقة يبقى لازم تخلص».

وأكد أن ما يحدث الآن أن هناك اهتمامًا من الدولة وعدالة في إدارة مورد مهم جدًا، متابعًا: «مفيش مائدة من السماء هتنزل مش هتلاقي إيدك فيها فلوس أو أكل أو الحاجات دي».

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