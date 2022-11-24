لو فاتك التريند| سبب تصدر عبلة كامل التريند.. وتفاصيل الحالة الصحية لـ أنغام

تناولت الساعات الماضية عددًا من الأخبار التي تنوعت بين الفنية والاجتماعية والاقتصادية، وتصدرت محركات البحث، ترصد «الدستور» أبرزها لكم في السطور التالية من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

سبب تصدر الفنانة عبلة كامل تريند جوجل.. هل تعود لرمضان 2023؟

تصدرت الفنانة القديرة عبلة كامل تريند مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل، بعدما خرج زوجها السابق أحمد كمال للحديث عنها وعن حقيقة اعتزالها الفن دون أي رجعة.

وقال “كمال” في تصريحات صحفية، إن الفنانة عبلة كامل تمكث برفقة أولادها وأحفادها وهي في كامل صحتها النفسية والجسدية.

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مستقرة.. تفاصيل الحالة الصحية لأنغام عقب إجرائها لجراحة طارئة

ترقد الفنانة أنغام في أحد المستشفيات الخاصة، وحالتها الصحية مستقرة بشكل كبير، عقب خضوعها لجراحة طارئة في منطقة البطن.

وعلمت "الدستور" أن أنغام قد أجرت جراحة طارئة في منطقة الرحم، وهو الأمر الذي أدى إلى مضاعفات شديدة.

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موعد مباراة البرازيل وصربيا في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

أصبح موعد مباراة البرازيل وصربيا بكأس العالم “2022”، هو المتصدر لكل عمليات البحث في الوقت الحالي على محرك جوجل.

ويستهل السيلساو مشواره في بطولة كأس العالم "2022" بمواجهة قد تبدو سهلة نظريا أمام منتخب صربيا، في تمام التاسعة ليلا على "ستاد لوسيل".

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نادر عباسى: هانى شاكر أخطأ بمنع مطربى المهرجانات.. وويجز له مستقبل كبير

تواصل الإعلامية إيمان أبوطالب، سلسلة لقاءاتها في برنامجها «بالخط العريض»، الذي يذاع على شاشة «الحياة »، حيث يحل المايسترو نادر عباسي ضيفًا عليها في حلقة خاصة الجمعة القادمة في الثامنة مساء.

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تأجيل نظر طعن أسرة وائل الإبراشي على عدم محاكمة الطبيب المعالج لشهر يناير

أجلت الدائرة 17 جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو عشرة ونصف، اليوم الخميس، ثاني جلسات نظر طعن أسرة وائل الإبراشى على قرار النائب العام بألا وجه فى إقامة الدعوى الجنائية ضد الدكتور شريف عباس.

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