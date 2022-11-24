الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد إصابة أنغام.. أسباب تمدد الأمعاء وعلاجه

أنغام
أنغام
ads

أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن معاناة الفنانة أنغام من تمدد الأمعاء، الأمر الذي جعلها تلزم المستشفى تحت رقابة الأطباء.

تمدد الأمعاء هو تمدد غير طبيعي للقولون، عادة ما يكون مصحوبًا بأعراض مثل عدم الراحة في البطن، ولكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج مثل: (انثقاب القولون، والتهاب الصفاق، أو تعفن الدم).

أنواع تضخم القولون أو تمدد الأمعاء

يمكن تصنيف المرض على أنه حاد أو مزمن اعتمادًا على ما إذا كان التمدد مؤقتًا أم مستمرًا، يتم اكتساب جميع حالات تضخم القولون الحاد في حين أن تضخم القولون المزمن يمكن أن يكون مكتسبًا أو خلقيًا.

يمكن تصنيف تضخم القولون الحاد بشكل أكبر اعتمادًا على ما إذا كان هناك التهاب في القولون.

ما الذي يسبب تمدد الأمعاء؟

له مجموعة واسعة من الأسباب، بما في ذلك العدوى والمرض والأدوية والاضطرابات الخلقية المختلفة، قد يحدث أيضًا بعد عملية جراحية كبرى، ومع ذلك فإن الحالة غالبًا ما تكون مجهولة السبب، مما يعني أن السبب الدقيق غير معروف.

وتعد العدوى من أكثر أسباب تضخم القولون شيوعًا، وهذا يشمل الالتهابات البكتيرية مثل السالمونيلا.

يمكن أن يحدث تضخم القولون أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية والجهازية، الأسباب العصبية الشائعة هي الاعتلال العصبي السكري ومرض باركنسون، بينما تشمل الأسباب الجهازية بعض الضمور العضلي وتصلب الجلد والذئبة الحمامية الجهازية.

علاج مرض تمدد الأمعاء أو تضخم القولون 

يبدأ علاج تضخم القولون بمعالجة السبب الأساسي إذا كان معروفًا في تضخم القولون الحاد يجب حجب جميع الأطعمة والمشروبات ووضع أنبوب أنفي معدي.

وإذا لزم الأمر يجب فك ضغط القولون نفسه عن طريق تنظير القولون، إذا كان قولونًا سامًا يجب إعطاء المنشطات والمضادات الحيوية واسعة الطيف.

في تضخم القولون المزمن يجب استخدام كل من الطرق الغذائية والدوائية لزيادة حركية الأمعاء، يمكن أيضًا استخدام الملينات والحقن الشرجية لمنع انحشار البراز.

إذا لم يستجب المريض لهذه العلاجات في غضون يوم إلى ثلاثة أيام فقد يكون من الضروري استخدام الجراحة لإزالة القولون بالكامل أو جزء منه.

تمدد الأمعاء تضخم القولون أنغام علاج نادية مصطفى

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

إصابة ربة منزل وطفلها صدمتهما سيارة أثناء عبور الطريق بشبين القناطر

قبل الشتاء.. كيف يواجه العالم موجات الإصابة بفيروس كورونا؟

وزيرا النقل والإنتاج الحربى يتفقدان ورش كوم أبوراضى لعمرات عربات القطارات

كفرالشيخ تطلق المهرجان الرياضى للألعاب الترويحية للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)