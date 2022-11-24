بعد إصابة أنغام.. أسباب تمدد الأمعاء وعلاجه

أعلنت الفنانة نادية مصطفى عن معاناة الفنانة أنغام من تمدد الأمعاء، الأمر الذي جعلها تلزم المستشفى تحت رقابة الأطباء.

تمدد الأمعاء هو تمدد غير طبيعي للقولون، عادة ما يكون مصحوبًا بأعراض مثل عدم الراحة في البطن، ولكنها قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج مثل: (انثقاب القولون، والتهاب الصفاق، أو تعفن الدم).

أنواع تضخم القولون أو تمدد الأمعاء

يمكن تصنيف المرض على أنه حاد أو مزمن اعتمادًا على ما إذا كان التمدد مؤقتًا أم مستمرًا، يتم اكتساب جميع حالات تضخم القولون الحاد في حين أن تضخم القولون المزمن يمكن أن يكون مكتسبًا أو خلقيًا.

يمكن تصنيف تضخم القولون الحاد بشكل أكبر اعتمادًا على ما إذا كان هناك التهاب في القولون.

ما الذي يسبب تمدد الأمعاء؟

له مجموعة واسعة من الأسباب، بما في ذلك العدوى والمرض والأدوية والاضطرابات الخلقية المختلفة، قد يحدث أيضًا بعد عملية جراحية كبرى، ومع ذلك فإن الحالة غالبًا ما تكون مجهولة السبب، مما يعني أن السبب الدقيق غير معروف.

وتعد العدوى من أكثر أسباب تضخم القولون شيوعًا، وهذا يشمل الالتهابات البكتيرية مثل السالمونيلا.

يمكن أن يحدث تضخم القولون أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية والجهازية، الأسباب العصبية الشائعة هي الاعتلال العصبي السكري ومرض باركنسون، بينما تشمل الأسباب الجهازية بعض الضمور العضلي وتصلب الجلد والذئبة الحمامية الجهازية.

علاج مرض تمدد الأمعاء أو تضخم القولون

يبدأ علاج تضخم القولون بمعالجة السبب الأساسي إذا كان معروفًا في تضخم القولون الحاد يجب حجب جميع الأطعمة والمشروبات ووضع أنبوب أنفي معدي.

وإذا لزم الأمر يجب فك ضغط القولون نفسه عن طريق تنظير القولون، إذا كان قولونًا سامًا يجب إعطاء المنشطات والمضادات الحيوية واسعة الطيف.

في تضخم القولون المزمن يجب استخدام كل من الطرق الغذائية والدوائية لزيادة حركية الأمعاء، يمكن أيضًا استخدام الملينات والحقن الشرجية لمنع انحشار البراز.

إذا لم يستجب المريض لهذه العلاجات في غضون يوم إلى ثلاثة أيام فقد يكون من الضروري استخدام الجراحة لإزالة القولون بالكامل أو جزء منه.