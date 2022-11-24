الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بعد إعلان نادية مصطفى عن مرض أنغام.. ما هو تمدد الأمعاء؟

أنغام
أنغام
ads

أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية،عن تطور في حالة الفنانة أنغام خلال الفترة الماضية،  موضحة أنها تتواجد حاليًا في إحدى مستشفيات تتعالج من تمدد في الأمعاء أو ما يسمي بـ "تضخم القولون السام"، وتم تشخيص حالتها بهذه الإصابة ولا صحة لما يتداول غير ذلك.

- ما هو مرض تمدد الأمعاء؟

 وقال الدكتور هشام محسن، أستاذ الغدد الصماء والسكر لـ " الدستور"، أن انتفاخ المعدة يكون نتيجة لوجود تضخم كبير فيها، ويمكن أن يكون نتيجة لعدد من الأسباب، حيث يحدث الانتفاخ بمجرد تناول الطعام ومنها يؤدي لانتفاخ الجزء العلوي من المعدة إلى تحفيز إفراز حمض المعدة بينما يؤدي انتفاخ الجزء السفلي من المعدة إلى تحفيز إفراز الجاسترين . 

و وأوضح  أستاذ الغدد الصماء والسكر، أنه من الأسباب الخاصة بتمدد المعدة ايضًا تناول الطعام بنهم أي بشره مرضي، والأورام المسببة للانسداد، ومرض السكري العصبي، تندب بسبب التهاب المعدة، تأخر تفريغ المعدة،  التهاب الأمعاء ، وكذلك الأسباب الأكثر شيوعًا لتضخم القولون السام،  فهناك نوعين رئيسيين التهاب القولون التقرحي (UC)، ومرض كرون كلتا الحالتين تنطوي على رد فعل مبالغ فيه من قبل جهاز المناعة لدى الشخص.

- بيان للصفحة الفنية للفنانة أنغام

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للفنانة أنغام ما يلي:" تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، ونتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها".

 

نادية مصطفى الفنانة نادية مصطفى تمدد في الأمعاء ما هو مرض تمدد الأمعاء خلال سطور ما هو مرض تمدد الأمعاء أستاذ الغدد الصماء والسكر

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

الفيوم تبحث مع «علوم الفضاء» آليات التنمية الزراعية الشاملة بأراضيها

زارعة 30 ألف شجرة خلال 14 أسبوعًا فى الإسكندرية

«الفتوى والتشريع» تؤيد منع تحويل طالب من مدرسة أمريكية لنظيرتها الرسمية

عضو «التشييد والبناء»: إعمار إفريقيا فرصة للشركات المصرية لدعم تصنيفها العالمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أن تموت محبوبًا

أحمد الصغير

معركة غير شريفة على هامش بطولة كأس العالم..!

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)