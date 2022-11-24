بعد إعلان نادية مصطفى عن مرض أنغام.. ما هو تمدد الأمعاء؟

أعلنت الفنانة نادية مصطفي عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية،عن تطور في حالة الفنانة أنغام خلال الفترة الماضية، موضحة أنها تتواجد حاليًا في إحدى مستشفيات تتعالج من تمدد في الأمعاء أو ما يسمي بـ "تضخم القولون السام"، وتم تشخيص حالتها بهذه الإصابة ولا صحة لما يتداول غير ذلك.

- ما هو مرض تمدد الأمعاء؟

وقال الدكتور هشام محسن، أستاذ الغدد الصماء والسكر لـ " الدستور"، أن انتفاخ المعدة يكون نتيجة لوجود تضخم كبير فيها، ويمكن أن يكون نتيجة لعدد من الأسباب، حيث يحدث الانتفاخ بمجرد تناول الطعام ومنها يؤدي لانتفاخ الجزء العلوي من المعدة إلى تحفيز إفراز حمض المعدة بينما يؤدي انتفاخ الجزء السفلي من المعدة إلى تحفيز إفراز الجاسترين .

و وأوضح أستاذ الغدد الصماء والسكر، أنه من الأسباب الخاصة بتمدد المعدة ايضًا تناول الطعام بنهم أي بشره مرضي، والأورام المسببة للانسداد، ومرض السكري العصبي، تندب بسبب التهاب المعدة، تأخر تفريغ المعدة، التهاب الأمعاء ، وكذلك الأسباب الأكثر شيوعًا لتضخم القولون السام، فهناك نوعين رئيسيين التهاب القولون التقرحي (UC)، ومرض كرون كلتا الحالتين تنطوي على رد فعل مبالغ فيه من قبل جهاز المناعة لدى الشخص.

- بيان للصفحة الفنية للفنانة أنغام

وجاء في بيان عبر الصفحة الرسمية للفنانة أنغام ما يلي:" تعرضت الفنانة أنغام لوعكة صحية طارئة اضطرت بعدها لإجراء عملية جراحية كبيرة أدت إلى مضاعفات تطلبت احتجازها في المستشفى وهي حالياً مازالت بالمستشفى تحت الرعاية الطبية إلى الآن وحاولت أنغام أن تفي بالتزاماتها الفنية تجاه جمهورها في الفترة القادمة لكن كان لهذه المضاعفات أثر كبير عليها واضطر الأطباء لإبقائها في المستشفى تحت الإشراف الطبي لفترة أطول، ونتقدم للجمهور بالاعتذار عن تأجيل حفلات الفنانة حالياً لحين استقرار حالتها الصحية والاطمئنان عليها".