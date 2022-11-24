عضو أمناء الحوار الوطني لـ«الدستور»: مناقشة قضايا المحور المجتمعي السبت

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء انتهى في اجتماعه الأخير الذي عقد مساء أمس الأربعاء، من مناقشة قضايا المحور الاقتصادي.

وأضافت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح خاص لـ«الدستور»، أن الاجتماع المقبل لمجلس الأمناء سيتم عقده السبت المقبل، لبدء مناقشة المحور المجتمعي.

وكانت الصفحة الرسمية لمجلس أمناء الحوار الوطني، أكدت أن المحور المجتمعي يعتبر من أوائل المحاور التي تشغل المواطنين وينقسم إلى لجان فرعية ونوعية تمثل أهم قضاياه، وهي: التعليم، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.