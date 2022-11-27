الكنيسة تقدم حصرا لشعب ومطرانيات الروم الأرثوذكس في إفريقيا

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، نشرة تعريفية عن المطرانيات والأسقفيات التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا الأرثوذكسية حسب تقويم البطريركية لعام 2022، وذلك بمناسبة ختام دور انعقاد المجمع المقدس لبطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، في إشارة إلى أن تعداد مؤمنيها بلغ أكثر من مليون ونصف المليون.

ويأتي على رأس بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا الأرثوذكسية، البابا البطريرك ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، يترأس على إبراشتي القاهرة والإسكندرية، ويقام على كل منهما أسقف مساعد.

- المطرانيات

1- مطرانية نيروبي وسائر كينيا، المتروبوليت مكاريوس.

2- مطرانية ليوندوبوليوس (الاسماعيلية - مصر)، المتروبوليت غفرائيل.

3- مطرانية زيمبابوى وأنجولا، المتروبوليت سيرافيم.

4- مطرانية نيجيريا، المتروبوليت ألكساندروس.

5- مطرانية تريبوليس (ليبيا)، المتروبوليت ثيوفيلاكتوس.

6- مطرانية كاب تاون (رأس الرجاء الصالح)، المتروبوليت سيرجيوس.

7- مطرانية كمبالا (أوغندا)، المتروبوليت يرونيوموس.

8- مطرانية كيرينيس (القيروان)، المتروبوليت أثناسيوس.

9- مطرانية غينيا، المتروبوليت جيورجيوس (الوكيل البطريركي في مكتب البطريركية بأثينا - اليونان).

10- مطرانية إرموبوليوس (طنطا- مصر)، المتروبوليت نيقولاوس (الوكيل البطريركي للشؤون العربية).

11- مطرانية إرونوبوليس (تنزانيا ودار السلام)، المتروبوليت ديمتريوس.

12- مطرانية جوهانسبرج وبروتيريا، المتروبوليت دماسكينوس.

13- مطرانية أنتاناناريفو وشمال مدغشقر، المتروبوليت أغناطيوس.

14- مطرانية بتوليماذوس، المتروبوليت إمانويل.

15- مطرانية الكامرون وغرب أفريقيا، المتروبوليت غريغوريوس.

16- مطرانية ممفيس (مصر الجديدة)، المتروبوليت نيقوديموس (والوكيل البطريركي في القاهرة).

17- مطرانية كاتانجا (الكونغو)، المتروبوليت ملاتيوس.

18- مطرانية بوتسوانا، المتروبوليت غناديوس.

19- مطرانية هليوبوليوس، المتروبوليت ثيودوروس.

20- مطرانية النوبة وسائر السودان، المتروبوليت سابا.

21- مطرانية بيلوسِيُو (بورسعيد- مصر)، المتروبوليت ناركيسوس (والوكيل البطريركي في الإسكندرية).

22- مطرانية زامبيا، المتروبوليت يوانيس.

23- مطرانية كينشاسا (وسط أفريقيا)، المتروبوليت نيكوفورس.

24- مطرانية نفكراتيذوس، المتروبوليت بندليمون (سكرتير المجمع المقدس).

25- مطرانية بوروندي ورواندا شرق الكونغو، المتروبوليت إينوسنتيوس.

26- مطرانية قرطاجة وشمال أفريقيا (تونس)، المتروبوليت ملاتيوس.

27- مطرانية أكسوم (أثيوبيا وإريتريا)، المتروبوليت دانييل.

28- مطرانية كينشاسا، المتروبوليت ثيودوسيوس.

29- مطرانية أكرا (غانا)، المتروبوليت بتروس.

30- مطرانية ملاوي، المتروبوليت فوتيوس.



- الأسقفيات

1- أسقفية موزامبيق، الأسقف خريسوستوموس.

2- أسقفية نيري وشرق كينيا، الأسقف نيوفيتوس.

3- أسقفية أروسا ووسط تنزانيا، الأسقف أغاثونيكوس.

4- أسقفية جينجا وشرق أوغندا، الأسقف سيلفستروس.

5- أسقفية ملاوي، الأسقف فوتيوس.

6- أسقفية توليارا وجنوب مدغشقر، الأسقف برودروموس.

7- أسقفية كيزيمو وغرب كينيا، الأسقف ماركوس.

8- أسقفية كونستانتيان (كاتانجا وجنوب الكونغو)، الأسقف كوزماس.

9- أسقفية كانانجا وسط الكونغو، الأسقف خاريتون.

10- أسقفية نيكوبوليوس (سيراليون)، الأسقف ثيميستوكليس.

11- أسقفية غولو وشمال أوغندا، الأسقف نكتاريوس.

12- أسقفية بوكوبا وتنزانيا الغربية، الأسقف خريسوستوموس.

13- أسقفية إلدورت وشمال كينيا، قائم مقام بطريركي الأرشمندريت إفانجلوس ثياني.

14- أسقفية كيسانجاني، قائم مقام بطريركي الأرشمندريت بوليكاربوس ديامانتوبولوس.

15- أسقفية جوما. قائم مقام بطريركي الأرشمندريت تيموثي دومبا.



- أساقفة مساعدون

1- أسقفية نيتريا، الأسقف نيقوديموس (ممثل البطريركية في قبرص).

2- أسقفية تامياثيوس، الأسقف جرمانوس (رئيس دير القديس سابا بالإسكندرية).

3- أسقفية نيلوبوليس، الأسقف نيقوديموس (سكرتير المجمع المقدس).

من هؤلاء المتروبوليتية (المطارنة) والأساقفة يوجد عدد 2 متروبوليت أحدهم مصري والآخر عربي في مصر، وعدد 4 متروبوليت وعدد 6 أساقفة أفارقة من أهل البلاد المحليين، والباقي منهم من اليونان وقبرص.