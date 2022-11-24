مصر في الصحف الدولية| البريد الملكي البريطاني يحتفل بتوت عنخ آمون ومصر تسحر إيفانكا ترامب

سلطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية الضوء على احتفالات بريطانيا بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك في مصر، من خلال إصدار طوابع بريدية فرعونية ومصرية من قبل خدمة البريد الملكي البريطاني، بالإضافة إلى زيارة إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مصر وانغماسها في سحر الحضارة المصرية وأرض الفراعنة، كما تحدثت الصحف عن الفحوصات الجديدة التي سيجريها علماء الآثار على مومياء توت عنخ آمون والتي تحمل الكثير من أسرار الملك الصبي.

البريد الملكي البريطاني يصدر 8 طوابع مصرية للاحتفال بمئوية توت عنخ آمون

أصدرت خدمة البريد الملكية البريطانية مجموعة جديدة من الطوابع بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد عالم الآثار البريطاني "هوارد كارتر" عام 1922.

وبحسب صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، في نسختها الإنجليزية، فإن خدمة البريد البريطانية الملكية تنضم للدول التي تحتفل بالذكرى المئوية الأولى لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون التاريخية، والتي احتفلت بها معظم دول العالم بسلسلة من الفعاليات والمعارض، وعلى رأسها معرض شبكة "ناشونال جيوجرافيك" الأمريكية "الملك توت.. التجربة الغامرة"، الذي يعرض حياة الملك ورحلته للحياة الأبدية بفيلم ثلاثي الأبعاد يجعل الزوار يشعرون بأنهم يسافرون عبر الزمن لأكثر من 3 آلاف عام للوراء.. إقرأ المزيد

هل تحمل مومياء توت عنخ آمون أبرز وأكبر أسرار الملك الصبي؟

أكد موقع "أركو فيلي" الدولي، أنه قبل مائة عام تم اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون في مصر، وبعد هذا الاكتشاف، لم تعد حياة عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر ولا الفرعون كما كانت.. إقرأ المزيد

ديلي ميل: سحر مصر يخطف قلب ابنة ترامب في رحلتها الترفيهية الأخيرة

سلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على رحلة إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى مصر، وأكدت أن إيفانكا استمتعت برحلة خاصة بالقارب مع زوجها وأطفالها، حيث واصلت العائلة رحلتها الأولى إلى مصر.. إقرأ المزيد

مجلة أمريكية: آثار من مصر في موقع أثري إسباني تثير حيرة العلماء

اكتشف علماء الآثار في جامعة سالامانكا قطعة خزفية مصنوعة من أوراق الذهب هذا الصيف في إحدى المواقع الأثرية الإسبانية والتي بدت غريبة للغاية في البداية.

وبحسب مجلة "آرت نيوز" الأمريكية، فإن القطع الخزفية الغريبة التي تم العثور عليها تنتمي لمجموعة من التحف الأثرية الأخرى بما في ذلك التمائم، والسيراميك الملون، والزخارف الأخرى ذات الجذور المصرية والمتوسطية، والتي اكتشفها الخبراء في موقع سيرو دي سان فيسنتي في المنطقة الوسطى بإسبانيا.. إقرأ المزيد

موقع عالمي يدعو لزيارة مصر وتجربة مقاهي ومطاعم القاهرة والمدن الساحلية

دعا موقع "لونلي بلانت" السياحي العالمي لزيارة مصر وتجربة مقاهي ومطاعم القاهرة والمدن الساحلية.

ووصف الموقع في تقريره، الأطباق المصرية بأنها مميزة في الشرق الأوسط، وغنية بمكوناتها الغذائية المفيدة للصحة، وقد لعب التاريخ دورًا في تطويرها.. إقرأ المزيد