أوقاف شمال سيناء تطلق مبادرة «حق الوطن» بمراكز الشباب

أطلقت مديرية أوقاف شمال سيناء مبادرة "حق الوطن" بمراكز الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة لفيف من علماء الأوقاف والشباب والرياضة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس قيم الوطنية والانتماء بين أبناء ‏الوطن، وفي ضوء مبادرة "حق الوطن".

جدير بالذكر أن إدارة أوقاف بئر العبد قامت بعقد ندوة حول "حق الوطن" بمركز شباب سالمانه، حاضر فيها الشيخ/ باسم عبد المنعم السيد الوحيدي إمام وخطيب ومدرس، وبحضور الشيخ/ محمود سلام مدير إدارة أوقاف بئر العبد، و جميل العنيزي مدير إدارة الشباب ببئر العبد.

كما أقيمت ندوة أخرى بمركز شباب الروضة، حاضر فيها الشيخ/ محمد عبد الفتاح زريق إمام وخطيب ومدرس، بحضور إسماعيل سلامة سليم مدير مركز الشباب، و مدير إدارة أوقاف بئر العبد.

كما أقامت إدارة أوقاف الشيخ زويد ندوة حول "حق الوطن" بمركز شباب الخروبه بالشيخ زويد، حاضر فيها الشيخ/ عبد السلام إبراهيم الغباشي، بحضور فرج الحمايده مدير إدارة الشباب بالشيخ زويد، و محمد النصايره وكيل إدارة الشباب بالشيخ زويد، ومدير إدارة أوقاف الشيخ زويد، و مدير مركز شباب الخروبه.

فى سياق متصل، أعلنت وزارة الأوقاف عن البدء في توزيع 50 طنًّا من اللحوم ضمن الدفعة التاسعة عشرة لمبادرة “حق الوطن” وذلك اعتبارًا من الجمعة المقبل الموافق 25 نوفمبر وحتى أول ديسمبر المقبل.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أنه من المقرر توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات “القاهرة- الإسكندرية-الجيزة- الغربية- بني سويف- البحيرة- المنيا- أسيوط- الدقهلية- الفيوم- القليوبية- سوهاج- الشرقية- المنوفية- كفرالشيخ - قنا – الإسماعيلية- شمال سيناء- دمياط- السويس- البحر الأحمر- جنوب سيناء”.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحماية الاجتماعية، ومن خلال مبادرة " حق الوطن "التي أطلقتها وزارة الأوقاف، والتي يتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية لتكون مائتي طن لحوم.