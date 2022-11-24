الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الروسى: الأضرار الأخيرة فى كييف سببها الدفاعات الجوية الأوكرانية

كييف
كييف
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نفى الجيش الروسي، الخميس، أن يكون شن ضربات على كييف، مؤكدًا أن الأضرار في العاصمة الأوكرانية ناجمة عن المضادات الجوية "الأوكرانية والأجنبية".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف: "لم نشن أي ضربة على كييف.. كل الأضرار التي أعلن عنها نظام كييف في المدينة هي نتيجة سقوط صواريخ الدفاعات الجوية الأجنبية والأوكرانية المنصوبة في مناطق سكنية من العاصمة الأوكرانية".

وقال إن الجيش الروسي نفذ، الأربعاء، ضربات مكثفة على "نظام القيادة العسكرية الأوكرانية والبنى التحتية للطاقة المرتبطة بها".

وأضاف أن "الضربات أصابت أهدافها، أصيبت كل الأهداف المحددة"، مؤكدًا أن هذا القصف ألحق أضرارًا بـ"نقل احتياطات الجيش الأوكراني وأسلحة أجنبية ومعدات عسكرية وذخائر".

وقطعت الكهرباء والمياه الجارية الخميس عن مناطق واسعة من أوكرانيا غداة هذه الضربات المكثفة الجديدة الروسية التي استهدفت تحديدًا البنية التحتية للطاقة مع حلول فصل الشتاء.

الجيش الروسي كييف وزارة الدفاع الدفاع الروسية الجيش الأوكراني

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الجيش الروسى: الأضرار الأخيرة فى كييف سببها الدفاعات الجوية الأوكرانية

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