الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حواديت مي فاروق وحكاية عكاشة في سبوت لايت مع شيرين سليمان

شيرين ومي
شيرين ومي
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تحل النجمة مي فاروق ضيفة على برنامج سبوت لايت، الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع على شاشة قناة صدى البلد، تتحدث مي فاروق في اللقاء الخاص عن أحدث أعمالها الغنائية في الفترة المقبلة.

وتكشف فاروق كواليس آخر حفلاتها في الفترة الأخيرة، كما تتحدث عن حياتها الشخصية كزوجة وأم، وكيف وتعامل مع المعجبين وتفاصيل أخرى عديدة. كما يستعرض البرنامج كواليس حفل فريق عكاشة العالمي الذي أقيم مؤخرا على هامش افتتاح أقدم مارينا لليخوت في شرم الشيخ، والتي قام بافتتاحها محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

يذكر أن برنامج سبوت لايت تقدمة الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع على قناة صدي البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساء.

كانت بدايتها الفنية مبكرة، بدأت الغناء، وهي في سن 8 في كورال سليم سحاب بالأوبرا. اكتشف والدها والدتها موهبتها وساعدوها على تنميتها وتطويرها.

ارتبطت مي بالأوبرا. قالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة، إنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق الذي تربت عليه، وعرفت من خلالها، وهي الأوبرا، وقالت إنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لأنها الأصعب، وهي تميل للتحدي والشجاعة، وقالت إنها تربت على صوت محمد عبدالوهاب.

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