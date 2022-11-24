الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. «من عمل الشيطان» رحلة البحث عن الحقيقة

بوستر
بوستر
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حصد الفيلم القصير “من عمل الشيطان” للمخرجة ديسيل مختيجيان إعجاب الجمهور، وذلك خلال عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الرابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي اختتم فعالياته مساء الثلاثاء. وكان الفيلم قد رفع لافتة كامل العدد خلال العرضين المقررين له، حيث تبع العرض الأول مناقشة حول الفيلم تفاعل فيها الجمهور مع المخرجة. ونظراً للإقبال الجماهيري عليه نال الفيلم عرض ثالث إضافي.

وعقبت المخرجة على نجاح عروض الفيلم قائلة: “بعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وثلاثة عروض ناجحة لفيلم من عمل الشيطان، ما يجب أن نتذكره أثناء البحث عن الهوية، أن الشخصية الرئيسية أزاد، الفتاة المصرية الأرمنية تتأرجح بين صور ومجتمع وتقاليد عائلية والقصص التي قادتهم إلى مصر حيث أصبحوا جزء من تاريخها”.

وأضافت: “بين الوثائقي والروائي، الفيلم هو رحلة بحث عن الحقيقة، ويذكرنا بتراثنا كمصريين وأن الأرمنيين دوماً سيبقون جزء من هذا التراث”.

تدور أحداث من عمل الشيطان حول فتاة أرمنية-مصرية قضت فترة طفولتها بين الأقليات الأرمنية في مصر، ثم رحلت إلى فرنسا وقضت 10 أعوام بها. تبدأ الأحداث مع عودة الفتاة إلى مصر لتنظيم معرض عن المصورين الأرمن وتثير عودتها بداخلها صراعًا عن الهوية بين ثقافة مصر وجذورها الأرمنية. ديسيل مختيجيان هي مخرجة صاعدة ذات أصول أرمنية ولدت في باريس وعاشت في مصر، تشكل حسها الفني للإخراج ورغبتها في سرد القصص من خلال تعدد ثقافاتها.

تشارك ديسيل في بطولة الفيلم أيضاً مع علي السبع، ماريا سابا، لالا شماميان، وتلقى الفيلم منحة تطوير من مساحة مدرار للفنون الحرة المعاصرة، وهو من إنتاج كريم مختيجيان (شركة Kyme - Kay-oh Productions)، ويقوم بتوزيع الفيلم عالمياً شركة MAD Solutions وعدة شركات أخرى.

البحث عن الحقيقة الترا التراث البحث البحث عن إله

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