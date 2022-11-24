«كأس عالم مجنون».. الصحف العالمية تتحدث عن فوز إسبانيا الساحق وسقوط ألمانيا

ركزت الصحف العالمية، الصادرة صباح اليوم الخميس، على فوز منتخب إسبانيا بسباعية نظيفة على كوستاريكا، وسقوط منتخب ألمانيا أمام اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، بالإضافة إلى مباراة منتخب البرتغال المرتقبة أمام غانا في مستهل مشوارهما بمونديال قطر 2022.

وكان منتخب إسبانيا قد حقق فوزًا كاسحًا على كوستاريكا بنتيجة 7-1، بينما تلقى منتخب ألمانيا هزيمة قاسية ومفاجئة أمام اليابان بنتيجة 1-2.

بينما تترقب الجماهير مباراة منتخب البرتغال أمام غانا في مستهل مشوارهما ببطولة كأس العالم 2022 في قطر.

الصحف العالمية تركز على مباريات كأس العالم 2022

وكانت البداية مع صحيفة «ماركا» التي عنونت «إسبانيا الوحشية»، مُضيفة: "إسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0، في أول مشوارها بكأس العالم".

وعن سقوط ألمانيا أمام اليابان 1-2، كتبت الصحيفة: "اليابان تترك ألمانيا صامتة في نهائيات مونديال 2022".

وعن مباراة البرتغال المرتقبة أمام غانا، والبرازيل ضد صربيا، كتبت الصحيفة: "يوم كبير بداية كريستيانو رونالدو ونيمار".

صحيفة «ماركا»

أما صحيفة «صن» الإنجليزية، فقد عنونت «رونالدو يتحدى غانا»، مُضيفة: "كريستيانو رونالدو يستعد لمواجهة غانا في كأس العالم 2022".

كما أشارت الصحيفة إلى مباراة إنجلترا المرتقبة أمام أمريكا في مونديال 2022، وكتبت: "المشي سيرًا على الأقدام.. إنجلترا تسعى للتغلّب على أمريكا والتأهل للدور التالي من كأس العالم".

وفي خبر آخر، تحدثت الصحيفة عن هزيمة ألمانيا أمام اليابان 1-2، وفوز إسبانيا على كوستاريكا 7-0.

صحيفة «صن»

بينما خرجت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية بعنوان «كأس عالم مجنون»، مُضيفة: "ألمانيا تسقط أمام اليابان 1-2، وإسبانيا تسحق كوستاريكا 7-0".

كما اهتمت الصحيفة بمباريات اليوم في مونديال 2022، وكتبت: "برازيل نيمار في اختبار فلاهوفيتش الصربي.. والدون البرتغالي كريستيانو رونالدو وتحدي بيليه".

صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت»

فيما اختارت صحيفة «ليكيب» الفرنسية عنوان «حب واحد»، مُشيرة إلى علاقة الصداقة الجديدة التي تجمع بين كيليان مبابي ومواطنه أنطوان جريزمان في منتخب فرنسا بكأس العالم.

وعن سقوط ألمانيا المفاجئ أمام اليابان بنتيجة 1-2، كتبت الصحيفة: "التراجع الألماني".

وعن فوز إسبانيا الساحق بسباعية دون رد، قالت الصحيفة: "النموذج الإسباني".