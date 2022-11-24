خبير أثرى: حفل افتتاح طريق الكباش حوّل الأقصر إلى متحف مفتوح

قال الدكتور محمد الحلوجي، الخبير الأثري، إن احتفال افتتاح طريق الكباش يعد واحدًا من الاحتفالات المهمة جدًا عبر العصور المصرية في مدينة الأقصر، حيث حوّلها من مجرد مدينة إلى متحف مفتوح.

وأضاف الحلوجي خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن هناك توجهًا عامًا في الدولة على الأصعدة كافة بملف الآثار قبل السياحة، مشيرًا إلى أن المردود سيعود على السياحة لكن الأهم الاهتمام بالآثار وحمايتها وصيانتها وترميمها.

وتابع أن من الصعوبات التي كانت تواجه الحكومة المصرية هي وجود بعض الصيحات الدولية التي تقول إن مصر لا تهتم بآثارها وتاريخها.

وأشار إلى أن مصر منذ حوالي 25 عامًا شنت حملة لاستعادة آثارها الموجودة في متاحف العالم، مؤكدًا أن إدارة الآثار المستردة عملت على استرجاع آلاف القطع الأثرية.

الحلوجي: مصر تحمي آثارها وتاريخها وتحافظ عليه

وتابع: «رسالة القيادة السياسية والشعب المصري في هذا الأمر، كانت أننا نحمي آثارنا وتاريخنا ونحافظ عليه، لذلك رأينا توجه الدولة في ترميم المواقع الأثرية، وترميم وصيانة الآثار، بالإضافة إلى افتتاح متاحف جديدة».