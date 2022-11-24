الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير أثرى: حفل افتتاح طريق الكباش حوّل الأقصر إلى متحف مفتوح

طريق الكباش
طريق الكباش
ads

قال الدكتور محمد الحلوجي، الخبير الأثري، إن احتفال افتتاح طريق الكباش يعد واحدًا من الاحتفالات المهمة جدًا عبر العصور المصرية في مدينة الأقصر، حيث حوّلها من مجرد مدينة إلى متحف مفتوح.

وأضاف الحلوجي خلال حواره مع فضائية «إكسترا نيوز» الخميس، أن هناك توجهًا عامًا في الدولة على الأصعدة كافة بملف الآثار قبل السياحة، مشيرًا إلى أن المردود سيعود على السياحة لكن الأهم الاهتمام بالآثار وحمايتها وصيانتها وترميمها.

وتابع أن من الصعوبات التي كانت تواجه الحكومة المصرية هي وجود بعض الصيحات الدولية التي تقول إن مصر لا تهتم بآثارها وتاريخها.

وأشار إلى أن مصر منذ حوالي 25 عامًا شنت حملة لاستعادة آثارها الموجودة في متاحف العالم، مؤكدًا أن إدارة الآثار المستردة عملت على استرجاع آلاف القطع الأثرية.

الحلوجي: مصر تحمي آثارها وتاريخها وتحافظ عليه

وتابع: «رسالة القيادة السياسية والشعب المصري في هذا الأمر، كانت أننا نحمي آثارنا وتاريخنا ونحافظ عليه، لذلك رأينا توجه الدولة في ترميم المواقع الأثرية، وترميم وصيانة الآثار، بالإضافة إلى افتتاح متاحف جديدة».

افتتاح طريق الكباش حفل افتتاح طريق الكباش الأقصر السياحة الآثار المصرية استعادة الآثار المصرية المهربة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

بلاغ يتهم مسئولًا فى اتحاد الكرة المصرى بجريمة زنا

فرقة «CELLOS2» العالمية تبهر المصريين والسائحين في البحر الأحمر

هل تحمل مومياء توت عنخ آمون أبرز وأكبر أسرار الملك الصبي؟

أحدث مسلسلات المتحدة.. انتهاء تصوير «جروب العيلة» والعرض خلال أيام

«الاتصالات» تعقد ورشة عمل حول تكنولوجيا الحاضر والمستقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

جانتس يدعو السلطة الفلسطينية لإعادة جثة إسرائيلى اختطفت بالضفة

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)