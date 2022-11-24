ضبط عاطل حاول إدخال مخدرات لصديقه المحبوس بسجن شبين القناطر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة أحد القضايا "سرقة بالإكراه"، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط عاطل حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة المعدة لصديقه، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة إحدى القضايا "سرقة بالإكراه".

وبالمعاينة والفحص تبين تمكن ضباط مباحث المركز، بقيادة المقدم أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، ومعاون الرائد عبدالرحمن بيومي والرائد محمد مأمون والرائد محمد النبراوي معاوني رئيس المباحث، من ضبط "ن س م"، 24 سنة، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة والأقراص، وإخفائها داخل الأطعمة "دجاج" المعدة لصديقه "أ ف م"، 23 سنة، عاطل، المحبوس بسجن مركز شرطة شبين القناطر، على ذمة إحدى القضايا "سرقة بالإكراه".

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد إدخالها لصديقه المحبوس بسجن المركز، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الجنائي لفحصها.