الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مودة» ينفذ تدريبا للمخطوبين في المنيا

مودة
مودة
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تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" وصندوق الأمم المتحدة للسكان انطلقت تدريبات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" للمخطوبين من مسرح محافظة المنيا بحضور 200 عروسة وعريس ممن تم تجهيزهم من قبل مؤسسة "حياة كريمة".

وانقسم اليوم التدريبي إلى ثلاث جلسات: جلسة الجوانب الاجتماعية والنفسية، وجلسة الجوانب الشرعية، وجلسة الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، حيث تعمل تلك الجلسات على إمداد المتدربين بكافة المعلومات التي تمكنهم من بناء كيان أسري مستقر والحفاظ عليه، كما تتطرق الجلسات إلي بعض المهارات الواجب توافرها لنجاح العلاقة الزوجية من أهمها مهارات التواصل الإيجابي ومهارات حل المشكلات، وتعمل أيضا الجلسات على تعريف المتدربين بأهمية إجراء الفحص الطبي ما قبل الزواج وتأجيل الطفل الأول وتنظيم الأسرة.

ويقدم الجلسات مجموعة من الكوادر المعتمدة لتطبيق الجلسات التدريبية الخاصة بالمشروع في النواحي النفسية والاجتماعية والشرعية والصحة الإنجابية.

المشروع القومي للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية " مودة"  تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بتكليف من رئيس الجمهورية، وقام بتنفيذ تدريبات مباشرة  لما يقرب من 375 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، إضافة الي وصول منصته الرقمية إلى 4.5 مليون مواطن مصري.

ويعمل البرنامج فى الحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال تدعيم الشباب المُقبل علي الزواج بالمعارف والخبرات اللازمة لتكوين الأسرة وتطوير آليات الدعم والإرشاد الأسري وفض المنازعات بما يساهم في خفض معدلات الطلاق.

أسامة القاضي الاسرة المصرية التضامن الاجتماعي الأمم المتحدة للسكان الصحة الإنجابية المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية

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