محافظ القليوبية يتابع سير أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها ببنها

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بمدينة بنها لتذليل العقبات ودفع الأعمال، يأتى ذلك في إطار ما يقوم به المحافظ من متابعات مكثفة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور المهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، ونواب المدينة، ومسؤولي إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها.

بدأت الجولة بتفقد أعمال المشروع الترفيهي المزمع إنشاؤه قبل نفق شعراوي بشراكة بين المحافظة والشركة القابضة للاستثمارات وزارة النقل، والذي تبلغ مساحته 3500 متر، وذلك ليصبح متنفساً جديداً للمواطنين علاوة على توفير فرص عمل حقيقة للشباب للحد من البطالة، بالإضافة إلى عمل مخرج لممشى أهل مصر المرحلة (أ) من نفس المنطقة بعرض ٤متر، موجهاً بسرعة إنتهاء المخرج لسهولة خروج المواطنين من الممشى .

ثم تفقد محافظ القليوبية، شارع نصار وشارع مجدي زيدان بمنطقة أتريب والذي يبلُغ طولهما 900م متر بعرض ما بين 8 و9 أمتار، وذلك للبدء في رفع كفاءته ورصفه ضمن خطة رد الشئ لأصله 2022-2023، بإشراف من إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، ووجه المحافظ بسرعة البدء في الأعمال مع مراعاة الدقه و الجودة في الأعمال، بما يحقق استفادة المواطنين من قاطني المنطقة وسهولة الحركة المرورية.

- تطوير منطقة بنك الإسكان بأتريب



كما تفقد "الهجان" سير أعمال رصف وتطوير منطقة بنك الإسكان بأتريب والتي تشتمل على 5 شوارع رئيسية و8 شوارع فرعية بإجمالي مسطح 6000 متر، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة 2022-2023، تحت إشراف إدارة طرق مجلس مدينة بنها، وتتضمن الأعمال تطوير الأرصفة الجانبية بالكامل وتركيب بلدورات وتغطيتها ببلاط الإنترلوك، وترميم الطرنشات والرصف، لتيسير تنقل المواطنين بين الشوارع بكل سهولة والارتقاء بالمظهر الحضاري، ووجه بتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجودة ومعايير الرصف المُتبعة لتلافي أي مشكلات فيما بعد.

كما تفقد أعمال إنهاء نقطة الغاز بامتداد شارع فريد ندا أمام الرياح التوفيقي، وقد تم الإنتهاء من النقل وتسوية المنطقة للبدء بأعمال الرصف النهائية الأسبوع المقبل .

واختتم محافظ القليوبية، جولته بمتابعة سير أعمال تطوير حديقة الشهداء ضمن المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، موجهاً السيد رئيس المدينة بسرعة التواصل مع الجهة المنفذة لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاول منفذ الأعمال، وذلك لبطء الأعمال وملاحظة عدم التنفيذ بالجودة المطلوبة والتي من بينها تسوية الإنترلوك، والسور الحديدي الفاصل بين منطقة النصب التذكاري والمنصة .