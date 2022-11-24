الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

توزيع كتيبات لمعالم مطروح على المشاركين فى المؤتمر الإعلامى بسيوة

صورة من الحدث
صورة من الحدث
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 قامت إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، برئاسة محمد أنور، اليوم الخميس، بتوزيع كتيبات عن معالم محافظة مطروح باللغات المختلفة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الإعلامي تحت عنوان "الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة".

ورصدت "الدستور" إقبال المشاركين في المؤتمر الإعلامي على الكتيبات الإرشادية للمعالم السياحية لمحافظة مطروح.

 كما قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، بالتعاون مع منظمي المؤتمر، بالترويج السياحي لعرض مدينة سيوة من الناحية السياحية داخليًا وخارجيًا، والتعريف بأبرز معالمها والأماكن التي تمت زيارتها من قبل السياح.

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الإدارة العامة للسياحة التنمية السياحية ادارة السياحة والمصايف محافظة مطروح سيوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

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