توزيع كتيبات لمعالم مطروح على المشاركين فى المؤتمر الإعلامى بسيوة

قامت إدارة السياحة والمصايف بديوان عام محافظة مطروح، برئاسة محمد أنور، اليوم الخميس، بتوزيع كتيبات عن معالم محافظة مطروح باللغات المختلفة، وذلك قبل انطلاق المؤتمر الإعلامي تحت عنوان "الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة".

ورصدت "الدستور" إقبال المشاركين في المؤتمر الإعلامي على الكتيبات الإرشادية للمعالم السياحية لمحافظة مطروح.

كما قامت الإدارة العامة للسياحة والمصايف، بالتعاون مع منظمي المؤتمر، بالترويج السياحي لعرض مدينة سيوة من الناحية السياحية داخليًا وخارجيًا، والتعريف بأبرز معالمها والأماكن التي تمت زيارتها من قبل السياح.

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