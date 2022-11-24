الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

برنت يسجل 84.92 دولار.. أسعار البترول تتراجع لأدنى مستوياتها في شهرين

أرشيفية
أرشيفية
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انخفضت أسعار البترول، اليوم الخميس، ليصل إلى أدنى مستوياته في شهرين، حيث تم اعتبار الحد الأقصى لسعر البترول الروسي، والمقترح من مجموعة الدول السبع، أعلى من مستويات التداول الحالية للأسعار، مما خفف من المخاوف بشأن نقص المعروض.

وكشف بيان لوزارة البترول ، تسجيل خام برنت 84.92 دولار، فيما حقق  خام غرب تكساس 77.54 دولار، وحقق خام أوبك 86.20 دولار .

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس، انخفاض سعر برميل النفط الكويتي خلال الساعات الماضية، فقد حقق 51 سنتا ليبلغ 85.80 دولار للبرميل في التداولات، مقابل 86.31 دولار للبرميل في تداولات أمس

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