«خدمة اجتماعية سوهاج» ينظِّم ندوة توعوية للطلاب عن مخاطر الإدمان

نظَّم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية في سوهاج ووحدة ضمان الجودة في المعهد بالتنسيق مع مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بسوهاج ندوة إرشادية بعنوان «الإدمان وخطورته على المجتمع المصري وكيفية التصدي له»، تحت رعاية الدكتور محمد فوزي العمدة، رئيس مجلس إدارة المعهد، والدكتور بهجت رشوان، عميد المعهد.

عقدت الندوة تحت شعار «عام الصحة النفسية 2022» برعاية الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة رانية أحمد زكريا، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المستشفيات، والدكتور أكرم أحمد الصاوي، مدير عام مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

حاضر بالندوة كلٌ من الدكتور أكرم أحمد الصاوي، مدير عام مستشفى سوهاج للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور علاء صادق رفاعي، أستاذ تنظيم المجتمع ووكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور علاء السيد خالد العمري، مدرس الصحة النفسية ومدير وحدة ضمان الجودة، وإيريني صالح صابر، مديرة الأخصائيين النفسيين بالمستشفى، وهاني إسحاق، مدير الأخصائيين الاجتماعيين بالمستشفى، وإيريني يوسف، الأخصائية الاجتماعية بالمستشفى، وحسن شيخون من مديرية أوقاف سوهاج.

أشرف على الندوة من إدارة العلاقات العامة بالمستشفى: علاء محمود هاشم - مدير العلاقات العامة والإعلام والتثقيف الصحي بالمستشفى، وعلا علي عبد الرحيم، أخصائية علاقات عامة بالمستشفى.

حضر الندوة أكثر من 100 طالب وطالبة وعدد كبير من أعضاء المعهد، وتضمنت الندوة الحديث عن كيفية مساعدة الشباب والمراهقين على مكافحة الإدمان، ونسب التعاطي والإدمان وأنواع المخدرات المنتشرة في محافظة سوهاج، ومراحل العلاج في برنامج تعافي التي يتلقاها المرضى في المستشفى، وكذلك عن برنامج الصحة النفسية المدرسية والذي يساعد على الكشف المبكر لمشاكل المراهقين النفسية.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة