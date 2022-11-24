غدًا.. البابا ثيؤدوروس ينطلق في رحلة رعوية إلى السويس

ينطلق البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، غدا الجمعة، في زيارة رعوية الى مدينة السويس وذلك لزيارة كنيسة القديسة كاترين في مدينة السويس، بعد ترميمها وتجديدها، حيث سيتمم البطريرك طقوس تكريسها.

هذا وترأس القداس الإلهي بهذه المناسبة المتروبوليت جبراييل مطران الإسماعيلية وتوابعها. بمعاونة الأرشمندريت الأب أنطونيوس كاهن كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، المتقدم في الكهنة الأب ثيودوروس كاهن كنيسة القديس نيقولاوس في المنصورة، المتقدم في الكهنة الأب بندلايمون كاهن كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس في دمياط.

حضر القداس الإلهي ممثلون عن: المجلس العام للكنائس العربية في مصر، الجمعية اليونانية، كنيسة رؤساء الملائكة في الظاهر، كنيسة السيدة العذراء في مصر الجديدة، كنيسة القديس نيقولاوس في مصر الجديدة، كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس في دمياط، كنيسة القديس نيقولاوس بالمنصورة، كنيسة القديس نيقولاوس في بورسعيد، وكنيسة القديسَيّن كيروس ويوانس في شبرا.

وفى نهاية القداس تم تصيير الابن نجيب طرزى مرتل قارئ.

بعد ذلك دُعي جميع الحضور إلى مائدة غذاء على شرف المتروبوليت جبرييل.

وكان قد أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو، متحدث الكنيسة الرسمي، في بيان له 4 نصوص إنجيلية عن الطفولة تزامنا مع احتفالات العالم بفترة عيد الأطفال وجاءت هذه النصوص كالاتي:

قال يسوع المسيح: "مَنْ أَعْثَرَ أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِي فَخَيْرٌ لَهُ أَنْ يُعَلَّقَ فِي عُنُقِهِ حَجَرُ الرَّحَى وَيُغْرَقَ فِي لُجَّةِ الْبَحْرِ" (متى 6:18).

قال يسوع المسيح: "لاَ تَحْتَقِرُوا أَحَدَ هؤُلاَءِ الصِّغَارِ، لأَنِّي أَقُولُ لَكُمْ إِنَّ مَلاَئِكَتَهُمْ فِي السَّمَاوَاتِ كُلَّ حِينٍ يَنْظُرُونَ وَجْهَ أَبِي الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ" (متى 10:18).

قال يسوع المسيح: "دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (متى 14:19).

قال يسوع المسيح: "أَمَا قَرَأْتُمْ قَطُّ، مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا" (متى 16:21).