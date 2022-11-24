«خريجي الأزهر» بالمنوفية تنظم ندوة دعوية عن موقف الإسلام من العمليات الإجرامية

أقامت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالمنوفية، ندوة توعوية للدكتور سعيد أحمد جمعة، عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات، حول "موقف الإسلام من العمليات الإجرامية".

وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنات، خلال الندوة موقف الإسلام من تلك العمليات، مشيرا إلى أهمية زرع الولاء والانتماء لدى أبنائنا وإعلاء شأن الوطن والمواطنة في نفوس الشباب وتنشئتهم على القيم الدينية والأخلاقية والثوابت الوطنية ونبذ العنف والتعصب، وأن نعلمهم كيفية التعبير عن الرأي المنضبط بميزان الشرع وقبول الآخر وثقافة الاختلاف والحوار الهادف ونبذ العنف والتطرف والغلو والتشديد وتدعيم قيم التعايش السلمي واحترام القوانين والتعددية الدينية والثقافية وفق المنهج الإسلامي الخالد بدعم من المؤسسات الدينية والمدرسية ووسائل الإعلام المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني، لأن الكل متضامن في المسئولية الدينية، وعلينا غرس القيم الإيجابية في النشء فهم ثروة حقيقية للتقدم والازدهار.

حضر فعاليات الندوة الدكتور حسن محمد عبدالمقصود الوكيل الشرعي لمنطقة المنوفية الأزهرية، والدكتور عبدالرحمن فوزي فايد بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، والشيخ عبدالغني محمد التليتي بأوقاف المنوفية، والدكتور أنور خطاب وكيل الكلية.

فى سياق آخر، واصل الدكتور محمد حسين المحرصاوي، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، محاضراته التدريبية ضمن سلسلة "دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال" التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، من خلال برنامج سفراء الأزهر، وذلك بمقر كلية اللغة العربية بالدراسة.

وأكد الدكتور المحرصاوي، خلال محاضراته، على ضرورة تعمق الطلاب في دراسة القواعد النحوية واستيعابها جيدًا والتركيز في النص حتى يسهل على الطالب فهم اللغة العربية وبنائها بشكل سليم، وإعراب كل فعل في جملته من خلال السياق العام المفهوم؛ وفقا للقواعد النحوية.