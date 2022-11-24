القس عاطف مهنى: منبهر بالإقبال على المشاركة في المؤتمر الدولي للتعايش

شارك الدكتور القس عاطف مهنى، مدير مركز الدراسات المسيحية للشرق الأوسط، في فعاليات المؤتمر الدولي للتعايش، والذي يشارك فيه مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط التابع لكلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة كشريك مع مكتبة الإسكندرية.

وقال القس عاطف مهني في كلمته، إنه في وسط مناخ عالمي شديد الاحتقان، وجو ملبد بأخبار الحروب وصراعات دموية طالت معظم المناطق في العالم، ومع تنامي التطرف والإرهاب الذي يرى في أي اختلاف عرقي أو ديني أو فكري أو جندري سببًا كافيًا لإقصاء الآخر ومعاداته والتناحر معه، بادر مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الأزهر الشريف، وبمشاركة العديد من المراكز العلمية الإسلامية والمسيحية بالدعوة إلى مؤتمر عن التعايش والتسامح وقبول الآخر نحو مستقبل أفضل.

القس عاطف مهني خلال الفعاليات

وتابع: واليوم إذ تبدأ فعاليات المؤتمر، أجد نفسي منبهرًا بالإقبال الرائع على المشاركة في هذا الحدث بإكثر من مائة وخمسين ورقة بحثية من علماء وباحثين ورجال دين من مصر ومختلف بلادنا العربية، الأمر الذي يعكس التعطش للتعايش السلمي والتطلع بأمل نحو مستقبل أفضل.

واختتم: هذا الأمل لا بد أن يتحقق طالما تعاون عقلاء أوطاننا ومثقفونا على نشر قيم السلام والرحمة والمحبة والإخاء المتجذرة في أدياننا، ونثر بذور الفضيلة والجمال والرقي المتأصلة في حضارتنا، حفظ الله بلادنا من كل شر.

وينظم مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمؤرخين بالمشاركة مع مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط بكلية اللاهوت الإنجيلية وعدد من المؤسسات الٱخرى، المؤتمر الدولي بعنوان التعايش والتسامح وقبول الٱخر نحو مستقبل أفضل.

عاطف مهني خلال كلمته

يشارك القس عيد صلاح، الباحث في المركز، بورقه بحثية بعنوان "ظاهرة كتب الرد على النصارى في العصر الوسيط ودورها في الحوار اللاهوتي: علي بن ربن الطبري وبولس بن رجا نموذجًا".

يعقد المؤتمر بمكتبة الإسكندرية في الفتره من 22 الى 24 نوفمبر 2022.