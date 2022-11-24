ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية دون ترخيص بالغربية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص – بمحافظة الغربية) وبحوزته كمية قدرها 10,35 طن "أسمدة زراعية مدعمة") محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية قام المذكور بتجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.