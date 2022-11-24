الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

زراعة النواب تطالب بخريطة زراعية تلائم احتياجات الدولة

النائب أحمد البنا
النائب أحمد البنا
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قال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والري في مجلس النواب، إنّ التحديات الضخمة التي تواجه قطاع الزراعة والأمن الغذائي في الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة إعادة النظر في السياسات الزراعية وإعداد خريطة زراعية جديدة واضحة محددة المعالم من حيث الأصناف وحجم الإنتاج المستهدف والتكاليف.

وأضاف البنا في تصريحات اليوم الخميس، أن الأزمات الاقتصادية العالمية وظاهرة التغيرات المناخية وما ينتج عنها من آثار مثل نقص المياه وارتفاع أسعار بعض المحاصيل تتطلب إعادة النظر في السياسة والخريطة الزراعية، بحيث يتم تحقيق أقصى استفادة ممكنة في قطاع الزراعة، بشكل اقتصادي.

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وتابع البنا: على سبيل المثال لا يجوز التوسع في زراعة الأرز التي تستهلك كميات كبيرة من المياه أو غيره من المحاصيل الأقل نفعًا اقتصاديًا.

وأضاف: في المقابل يجب أن تتضمن الخريطة الزراعية للبلاد، التوسع في المحاصيل الأكثر نفعًا سواء لتحقيق الأمن الغذائي أو توفير العملة الأجنبية.

وأوضح أن الفترة المقبلة تتطلب التعامل في قطاع الزراعة بشكل علمي سواء عبر استنباط أصناف وسلالات جديدة تتماشى مع التغيرات المناخية ونقص المياه وملوحتها، وتكون ذات إنتاجية أعلى أو عبر استخدام وسائل الري الحديث لترشيد استهلاك المياه.

وأكد أهمية الإسراع في إعداد تلك الخريطة الزراعية الجديدة المعدة بشكل علمى بما يتلاءم مع احتياجات البلاد وظروفها الاقتصادية، وهو ما تستهدفه القيادة السياسية التى تبذل جهودًا ضخمة في تنفيذ مشروعات استصلاح زراعى في ملايين الأفدنة لتأمين غذاء المصريين.

كما أشار إلى ضرورة إسراع الحكومة في دراسة الاستفادة من الهندسة الوراثية في زراعة بعض المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما بعد توصية لجنة الزراعة والرى في دور الانعقاد الماضي بتشكيل لجنة لبحث ذلك الملف، وأهمية مواكبة الخطوات العالمية حتى نتمكن من مواجهة التحديات في ذلك القطاع الهام.

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