حجز صاحب مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات على ذمة التحريات

أمرت جهات التحقيق بالوايلي اليوم الخميس، حجز صاحب مخزن 24 ساعة على ذمة التحريات لإدارته مخزن لتصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات دون ترخيص ووضع ملصقات لعلامات تجارية مقلدة، كما طالبت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل باستئجار مخزن كائن بدائرة القسم "دون ترخيص" واستغلاله في تصنيع مياه تبريد ردياتير السيارات، ووضع ملصقات لعلامات تجارية خاصة بماركات عالمية مقلدة غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه.. وعُثر بداخل المخزن على (عدد 10 كراتين بإجمالى 40 جركن "مدون عليها علامة تجارية" معبأة يدوياً بداخلهم مياه حمراء اللون- عدد 208 جركن مختلفة الأنواع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها"- المواد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع والتغليف).

وبمواجهته اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.