الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل بنصف كيلو هيروين في القناطر الخيرية

هيروين
هيروين
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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطل لترويجه المواد المخدرة على عملائه بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وبحوزته كمية من الهيروين.

حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بضبط أكبر مروجى المواد المخدرة بنطاق المركز. 

جرى استئذان النيابة وتقنين الإجراءات القانونية وتم ضبط المتهم ويدعى "م. م" 25 سنة، وبحوزته نصف كيلو هيروين وبندقية آلية ومبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مباحث القليوبية المواد المخدرة مركز شرطة القناطر الخيرية

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