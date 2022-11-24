محافظ كفر الشيخ: زراعة 1000 شجرة ضمن مبادرة «100 مليون شجرة»

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وشهدت قريتان بمركز قلين، وعدد من المدارس ومحيطها بمركز الحامول زراعة 1000 شجرة، وزراعة عدد من شوارع دسوق بالأشجار، من بينها 400 شجرة بالحامول بمشاركة أطفال المدارس.



وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تشجير وزراعة الأشجار بعدد من مراكز المحافظة، وجاري زراعتها ببقية المراكز بشكل يومي، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفيذاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية استراتيجية مصر 2030.



وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه وجه بتقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة بالمراكز والأحياء وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين خاصة مع الاهتمام الذي يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



وأوضح أن المبادرة تستهدف تشجير وزراعة جانبي الطرق السريعة والمحاور الرئيسية والميادين والشوارع، لزيادة الرئة الخضراء في المدن العمرانية المختلفة والتي تم رفع كفاءتها وتطويرها.



وتابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، زيادة المسطحات الخضراء بتنفيذ زراعة 400 بمشاركة طلاب مدارس " الطيبة، قليني، مؤكداً أنه تم توفير الشتلات بمعرفة الوحدة المحلية وتوزيعها علي المدارس وقيام الطلاب بالزراعة لتجميل مدارسهم ضمن ترسيخ الوعي البيئي لدى الطلاب "اتحضر للأخضر"، وتوصيل مفهوم الممارسات الخاطئة التي تؤثر النباتات الخضراء وتلوث البيئة بزيادة المساحات الخضراء داخل المدارس والشوارع.

كما تابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، زراعة الأشجار بقريتي البكاتوش وقرية ميت الديبة، بالإضافة لمسح وتمهيد الشوارع، ورفع مخلفات القمامة بشوارع القريتين.

وتابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، كثيف جهود القسم الزراعى لتجميل المدينة من خلال زراعة الأشجار التي يحتويها المشتل، وعمل أحواض زراعية جديدة، ومتابعة تنفيذ خطة عمل المشتل فى زراعة النباتات وعمل العقل والتوسعة في الزراعات داخل المشل بحضور مدير المشتل المهندس عماد فتحى، و فريق العمل المعاون له.