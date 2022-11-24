الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لا نخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع واشنطن

أرشيفية
أرشيفية
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قالت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن موسكو لا تخطط لإجراء اتصالات رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن الحوار يجري عبر القنوات الدبلوماسية.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في إفادة صحفية له نقلتها روسيا اليوم: "بالنسبة لقضايا محددة خاصة بجهات اتصال معينة، أود التأكيد على أننا لم نبدأ أي اتصالات سواء مخططة أو عبر قنوات رسمية".

وأشار إلى أن الاتصالات مع الأمريكيين تتم عبر مكالمات هاتفية بين كبار المسؤولين المعنيين دون إشراك المستوى الرئاسي، حيث يتم إجراء الحوار "عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة".

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