حدث ليلاً| جثة غامضة في ميت غمر ومقتل سمسار بحدائق أكتوبر

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث نرصدها لكم من خلال نشرة أخبار الحوادث (حدث ليلًا)، والتي جاء أبرزها كالآتي:

ملقى في القمامة.. تحريات مُكثفة لكشف غموض مقتل شاب بميت غمر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة فى مقلب للقمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف بنطاق مركز ميت غمر.

البداية بلاغ تلقاه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقى في القمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف أمام قاعة الملكة بطريق ميت غمر الزقازيق.

تفاصيل مقتل سمسار وإصابة آخر فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

لقى سمسار مصرعه وأصيب عامل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب طبق كشري في منطقة حدائق أكتوبر.

وتلقى قسم حدائق أكتوبر بلاغًا بنشوب مشاجرة بين أحد العمال بمحل كشري وسمسار وصديق له أدت إلى سقوط السمسار قتيلًا وإصابة صديقه. على يد عامل بمحل كشرى.

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم عدم جواز نظر دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام حسين الخازندار، في قضية إصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18.5 مليون دولار، لصالح مستثمر عربى حيث قاموا بإيداع مبلغ 350 مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات لجلسة 14 ديسمبر؛ لورود مذكرة من قلم الكتاب.

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 3 أطنان دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

إحالة 3 متهمين بقتل عامل فى مصر القديمة للجنايات

أحالت النيابة العامة 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل مشتل وتهشيم رأسه بمنطقة مصر القديمة.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بقتل "يوسف. ا" 37 سنة، عامل داخل مشتل في مصر القديمة، حيث قال المتهم الرئيسي إنه اتفق مع زميليه على مهاجمة المجني عليه بغرض سرقته، مضيفا أنه تسلل وزميليه لداخل المشتل لسرقة شاشة عرض، وعندما اعترضهم تعدوا عليه بالضرب وهشموا رأسه بحجر ثم لاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم.