الخميس 24 نوفمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حدث ليلاً| جثة غامضة في ميت غمر ومقتل سمسار بحدائق أكتوبر

جريدة الدستور
ads

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث نرصدها لكم من خلال نشرة أخبار الحوادث (حدث ليلًا)، والتي جاء أبرزها كالآتي:

ملقى في القمامة.. تحريات مُكثفة لكشف غموض مقتل شاب بميت غمر

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية تحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، ملقاة فى مقلب للقمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف بنطاق مركز ميت غمر.

البداية بلاغ تلقاه اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر من أحد الأهالي بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقى في القمامة بمدخل قرية تفهنا الأشراف أمام قاعة الملكة بطريق ميت غمر الزقازيق.

تفاصيل مقتل سمسار وإصابة آخر فى مشاجرة بحدائق أكتوبر

لقى سمسار مصرعه وأصيب عامل في مشاجرة نشبت بينهما بسبب طبق كشري في منطقة حدائق أكتوبر.

وتلقى قسم حدائق أكتوبر بلاغًا بنشوب مشاجرة بين أحد العمال بمحل كشري وسمسار وصديق له أدت إلى سقوط السمسار قتيلًا وإصابة صديقه. على يد عامل بمحل كشرى.

تأجيل نظر استئناف النيابة فى قضية شيكات «نجل هيكل» لـ14 ديسمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر استئناف النيابة العامة على حكم عدم جواز نظر دعوى محاكمة أحمد محمد حسنين هيكل، وشريكه هشام حسين الخازندار، في قضية إصدار شيكات دون رصيد بمبلغ 18.5 مليون دولار، لصالح مستثمر عربى حيث قاموا بإيداع مبلغ 350 مليون جنيه لخزينة المحكمة سدادًا لقيمة الشيكات لجلسة 14 ديسمبر؛ لورود مذكرة من قلم الكتاب.

ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الجيزة

ضبطت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص في الجيزة.

كان قد تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد يحيى زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحظة السلع الغذائية دون ترخيص بمحافظة الجيزة بحوزته 3 أطنان دواجن، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد تاريخي الإنتاج والصلاحية، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

إحالة 3 متهمين بقتل عامل فى مصر القديمة للجنايات

أحالت النيابة العامة 3 عاطلين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمه قتل عامل مشتل وتهشيم رأسه بمنطقة مصر القديمة.

واعترف المتهمين خلال التحقيقات بقتل "يوسف. ا" 37 سنة، عامل داخل مشتل في مصر القديمة، حيث قال المتهم الرئيسي إنه اتفق مع زميليه على مهاجمة المجني عليه بغرض سرقته، مضيفا أنه تسلل وزميليه لداخل المشتل لسرقة شاشة عرض، وعندما اعترضهم تعدوا عليه بالضرب وهشموا رأسه بحجر ثم لاذوا بالفرار حتى تم ضبطهم.

بمحافظة الدقهلية العثور على جثة مقتل سمسار حدائق أكتوبر مستأنف الدقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

ما وراء دعوة الرئيس لنشر المكتبات

الأكثر قراءة

تردد قناة بين سبورت المفتوحة والمباريات المتاحة في كأس العالم عبر القناة

الصحة: زيادة مراكز علاج الأمراض الوراثية لـ حديثى الولادة إلى 42

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

حدث ليلاً| جثة غامضة في ميت غمر ومقتل سمسار بحدائق أكتوبر

«بترومنت» تنفي إعلانها عن وظائف جديدة

إصابة عاملين وتحطم سيارة إثر انهيار سقف عقار فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحصبة قد تجتاح العالم.. تحذير دولي!

د هند جاد

المليار الذهبى.. الثعلب الأمريكى العجوز يحدد من له حق الحياة

خالد عكاشة

عودة التفجيرات إلى القدس.. الإشارات والدلالات

د. أحمد مجاهد

القصائد العامية لأمير الشعراء شوقى

محمد العسيري

زيارة جديدة للوادى القديم

ماجد حبته

تحجيم وتحطيم داعش

مدحت بشاى

سمير غريب وفضاء الإبداع الحر

عبد الرحيم طايع

الخلاص من الكلام الجاهز

صور

أبرز اللقطات فى ختام مهرجان القاهرة السينمائى

وزراء وشخصيات عامة فى حفل توقيع «أسرار عميد دولة المداحين» لـ«محمد الباز»

حفل توقيع ومناقشة كتاب «أسرار عميد دولة المداحين» لـ محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

تقديرات أمنية إسرائيلية: منفذو التفجير المزدوج لم يتلقوا توجيهًا خارجيًا

مطاردة خلية وتفجير مزدوج بـ«القدس المحتلة».. ماذا يحدث فى إسرائيل؟ (فيديو وصور)

الهجوم على حافلة إسرائيلية فى القدس.. من المُنفذ؟ وما التداعيات؟