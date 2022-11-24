الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة في البلاد، وتوقعت أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار جنوب الصعيد، مائل البرودة ليلًا على كل الأنحاء.

وتستعرض "الدستور" في السطور التالية حالة الطقس المتوقعة بداية من اليوم حتى السبت المقبل 26 نوفمبر 2022، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

- انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بأمطار خفيفة

 

- الخميس 24 نوفمبر:

  • اعتبارًا من الخميس يحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ليسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد.
     
  • أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى  جنوب البحر الأحمر على حلايب وشلاتين فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد  على فترات متقطعة.
  • اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 50 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.


- الجمعة 25 نوفمبر:

  • أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
  • أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة. 
     

- السبت 26 نوفمبر: 
 

  • أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.
  • نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة درجات الحرارة

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