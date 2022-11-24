الخميس 24 نوفمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«التنسيق الحضاري» يمثِّل مصر في اجتماع مرصد التراث المعماري والعمراني

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية
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شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ممثلاً عن مصر في الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني، الذي تنظمه المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالوطن العربي (الألكسو) يومي 23 و24 نوفمبر 2022 بالعاصمة الجزائرية، وذلك  بمشاركة عدد من الوزراء والمهتمين بالتراث العمراني على مستوي الوطن العربي.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة اللائحة التفسيرية لميثاق الحفاظ على التراث العمراني والمعماري المتميز في الدول العربية وتنميته والعمل على وضع الإطار الاسترشادي لسجل التراث العمراني العربي، تمهيداً لعمل أرشيف قومي عربي للمناطق التراثية على مستوى الوطن العربي، كما تم مناقشة استمارة الترشيح لسجل التراث العمراني وآلية التسجيل، كما تم مناقشة الوضع الداخلي لعمل مرصد التراث العمراني العربي. 

وسيتم القيام بزيارة ميدانية لعدد من المواقع التراثية كنموذج للمواقع العمرانية التراثية بدولة الجزائر.

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الجهاز القومي للتنسيق الحضاري المهندس محمد أبو سعدة الاجتماع السابع لمرصد التراث المعماري والعمراني الالكسو التراث العمراني والمعماري سجل التراث العمراني العربي

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