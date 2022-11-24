التأمين الصحي بكفر الشيخ يبدأ فى تشغيل عياداته فترتين صباحية ومسائية

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتطوير الخدمات الطبية في فرع التأمين الصحي بالمراكز، لتشمل فترتين صباحية ومسائية، تظل حتى الساعة الثامنة مساء، مقدما الشكر للدكتور تامر مدكور، مدير عام فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، وللأطقم الطبية المقدمة للمترددين علي العيادات.



و ناقش الدكتور تامر مدكور، مدير عام فرع التأمين الصحي بكفر الشيخ، خلال اجتماع عقده، الأعمال الجارية بعيادات التأمين الصحي التي تعمل بنظام العيادات المسائية إلى جانب العيادات الصباحية تيسيرا على منتفعي التأمين الصحي.





جاء ذلك بحضور الدكتورة إنجي هيكل، مدير المكتب الفني للفرع، والدكتور محمد عسك، مدير الشئون الطبية بالفرع، ومديري المناطق والعيادات ،ومديري المستشفيات، ومديري إدارات الفرع.





وتناول الاجتماع عرض مؤشرات الأداء لهذه العيادات، كما قدم الدكتور أحمد الساهي، مدير المعامل بالفرع، عرض معدلات الفحص لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفحص أطفال المدارس(الأنيميا.. السمنة... و التقزم)، وعقب نهاية الاجتماع، كرم مدير فرع الأمين الصحي بكفر الشيخ، الدكتور السعيد عبد الملك نائب مدير الفرع، لبلوغه سن المعاش، بحضور أسرته، والدكتور أحمد فرج قاسم، مدير الفرع سابقا.



كما شهد الفرع تنظيم احتفالية، لأول مره للاطفال المسكرين، للرفع من الروح المعنوية لهم، لإصابتهم بمرض السكر، وأجريت لهم التحاليل الطبية، إضافة توعية أسرهم بكيفية التعامل مع الأطفال، وتقديم الخدمات الطبية المثلى لهم.



جاء ذلك بحضور الدكتور تامر مدكور، مدير عام فرع كفر الشيخ، والدكتورة سماسم أبو الفتوح، مدير إدارة التدريب، والدكتور محمد أبو سمرة، مدير مستشفى العبور، والدكتور عبدالرازق موسى، مدير عيادة العبور، وتحت اشراف وتنفيذ دكتوره دعاء الغنيمى، استشارى طب الأطفال ،ومدير مركز السكر بعيادة العبور، وبالتعاون مع كلية التربية النوعية بكفر الشيخ.



يذكر أن فرع كفرالشيخ للتأمين الصحي يقدم الخدمة لأهالي المحافظة بالفترة المسائية بعيادات العبور، وعمر بن الخطاب،و الصحة المدرسية بكفر الشيخ، وعيادة عثمان بن عفان، و عيادة الحامول من الساعة الخامسة للساعة الثامنة مساء.

و التخصصات المتاح العمل بها بالفترة المسائية من الساعة الخامسة للثامنة مساء، بعيادة العبور"الباطنة النساء، العظام، الجراحة، الاطفال، الممارس، الاسنان، تركيبات الأسنان، التحاليل و الاشعه" و بعيادة عمر بن الخطاب" العظام، الباطنة، والسكر ، القلب، الصدر، الممارس، المعمل"، وبالصحة المدرسية كفر الشيخ" الغدد الصماء، الأنف والأذن، الأطفال ،التحاليل"، وبعيدة عثمان بن عفان بدسوق" الباطنة ، القلب، العظام، المسالك، الرمد، التحاليل"، وبعيادة الحامول" الباطنة، العظام، الأطفال، المخ والأعصاب ،الممارس، التحاليل".