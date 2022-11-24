أكاديمية بريطانية: اكتشاف مقبرة كليوباترا قد يعيد كتابة التاريخ المصري القديم

شرحت أستاذة تاريخ بجامعة جلاسكو الأسكتلندية، لماذا يعد اكتشاف مقبرة كليوباترا اكتشاف لا يقدر بثمن وإعادة لكتابة التاريخ المصري القديم؟

وكشف مقال الكاتبة جين درايكوت، أستاذة التاريخ والمحاضرة في الكلاسيكيات بجامعة جلاسكو، في مقال لصحيفة “مورنينج ستار”، أن علماء المصريات يحتفلون هذه الأيام بالذكرى المئوية لاكتشاف قبر توت عنخ آمون، في الوقت الذي اكتشف المنقبون نفقًا - يبلغ ارتفاعه 6.5 قدمًا وطوله 4300 قدم - تحت معبد تابوزيريس ماجنا، غرب مدينة الإسكندرية القديمة، وقالوا إنه قد يؤدي إلى قبر الملكة كليوباترا السيدة الأشهر في الحضارة القديمة.

استندت جين درايكوت، في مقالها، إلى رواية الكاتب اليوناني القديم بلوتارخ، الذي كتب سيرة زوج كليوباترا، الذي قال إن الجنرال الروماني مارك أنتوني، والمسؤول عن الرواية الأطول والأكثر تفصيلاً للأيام الأخيرة من عهد كليوباترا، تم دفنه مع الملكة داخل ضريح كليوباترا.

- ضريح كليوباترا

وأضافت، أكد "بلوتارخ"، أنه في اليوم الذي غزا فيه أغسطس وقواته الرومانية مصر واستولوا على الإسكندرية، سقط أنطوني على سيفه ومات بين ذراعي كليوباترا، ثم دُفن في الضريح، وبعد أسبوعين ذهبت كليوباترا إلى الضريح لتقديم القرابين، وانتهت حياتها بطريقة لا تزال غير معروفة (هناك اعتقاد خاطئ شائع أنها تعرضت للعض من قبل حيوان أليف)، ثم دفنت هي أيضًا في الضريح.

وأوضح الكاتب اليوناني أنه في الأيام التي تلت ذلك، قُتل ابن أنطونيوس ماركوس أنطونيوس أنتيلوس وابن كليوباترا بطليموس الخامس عشر قيصر (المعروف أيضًا باسم قيصرون ، "القيصر الصغير") على يد القوات الرومانية ، وربما تم دفن الشابين هناك أيضًا، لافتا إلى أنه إذا لم يكن ضريح كليوباترا قد اختفى بالفعل تحت أمواج البحر الأبيض المتوسط ​​جنبًا إلى جنب مع معظم مدينة الإسكندرية الهلنستية، وتم العثور عليه يومًا ما، فسيكون اكتشافًا أثريًا غير مسبوق تقريبًا.

وأكد أن مقابر العديد من الحكام التاريخيين المشهورين لا تزال قائمة - ضريح أغسطس، عدو أنطوني وكليوباترا في روما، هو أحد الأمثلة - غالبًا ما تعرضت محتوياتها للنهب والضياع منذ قرون، مشيرًا إلى أن أحد الاستثناءات الملحوظة هو قبر فيليب الثاني المقدوني، والد الإسكندر الأكبر ، الذي تم اكتشافه في فيرجينا في أواخر السبعينيات، وتم العثور على القبر سليمًا ، وقد أتاح ذلك عقودًا من البحث العلمي في محتوياته، مما زاد من معرفتنا بأفراد العائلة المالكة المقدونية وبلاطهم.

- معلومات هائلة سيعثر عليها العلماء حال اكتشاف مقبرة كليوباترا

وأضح أنه سيكون الأمر نفسه صحيحًا إذا تم اكتشاف قبر كليوباترا، ووجد أنها سليمة، مشيرًا إلى أن كمية المعلومات الجديدة التي يمكن لعلماء المصريات والكلاسيكيين والمؤرخين القدماء وعلماء الآثار الحصول عليها من محتوياتها ستكون هائلة.

وأكدت الكاتبة ، أن معرفتنا بكليوباترا وعهدها تأتي من مصادر أدبية يونانية ورومانية قديمة، وكُتبت بعد وفاتها ومعادية بطبيعتها للملكة المصرية، وليس لدينا الكثير من الأدلة التي تكشف عن وجهة النظر المصرية بشأن كليوباترا ، ولكن ما لدينا، مثل النقوش المشرفة على المعابد التي بنتها والناخبين الذين كرّسهم رعاياها ، يعطينا وجهة نظر مختلفة تمامًا عنها.

حتى الآن، لم يتم العثور على قبر حاكم بطلمي آخر، وبحسب ما ورد كانت جميعها تقع في حي القصر بالإسكندرية ويعتقد أنها تحت سطح البحر مع بقية ذلك الجزء من المدينة، واستمرت سلالة البطالمة لمدة 275 عامًا ، من 305 إلى 30 قبل الميلاد - وكانت آخر سلالة في مصر القديمة.

من شأن الهندسة المعمارية والمحتويات المادية للمقبرة وحدها أن تبقي المؤرخين مشغولين لعقود، وتوفر كميات غير مسبوقة من المعلومات حول عبادة البطالمة الملكية وانصهار الثقافة المقدونية والمصرية، ولكن إذا كانت بقايا كليوباترا موجودة هناك أيضًا ، فيمكنهم إخبارنا بالكثير ، بما في ذلك سبب وفاتها ، ومظهرها الجسدي ، وحتى الإجابة على السؤال الشائك المتعلق بعرقها.