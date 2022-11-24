الخميس 24 نوفمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ملك المغرب يتمسك بتسوية نزاع الصحراء وفق مبادرة الحكم الذاتى

عاهل المغرب الملك
عاهل المغرب الملك محمد السادس
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جدد عاهل المغرب الملك محمد السادس، الأربعاء، التأكيد على التمسك بـ"تسوية نزاع إقليم الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة".
جاء ذلك في بيان للديوان الملكي عقب استقبال الملك محمد السادس للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في القصر الملكي بالعاصمة الرباط، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
كما أكد الملك محمد السادس دعم المملكة لجهود الأمين العام ومبعوثه بشأن إقليم الصحراء ستيفان دي ميستورا وكذلك للبعثة الأممية لإقليم الصحراء (المينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار.
‎ وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادتها، بينما تدعو جبهة "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
ونوه غوتيريش، وفق البيان، بـ"المساهمة البناءة والثابتة للمملكة لحفظ السلام وتوطيده وتعزيز الاستقرار والنهوض بالتنمية وخاصة في القارة الإفريقية".
وأعرب عن امتنانه للملك محمد السادس لنجاح المنتدى العالمي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات الذي بدأ الثلاثاء في مدينة فاس المغربية ويستمر الأربعاء.
 

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