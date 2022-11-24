واشنطن تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، بهدف دعمها في الدفاع عن أراضيها ضد روسيا.

وقال بلينكن، في بيان نشره موقع وزارة الخارجية الأمريكية الالكتروني، إن "الحزمة الجديدة تشمل أسلحة، وذخائر، ومعدات دفاع جوي إضافية ستساعد كييف في مواجهة هجمات الكرملين التي لا هوادة فيها على البنية التحتية للطاقة الحيوية في أوكرانيا".

وأضاف الوزير الأمريكي أن بلاده "ستستمر في دعم أوكرانيا لأطول فترة ممكنة حتى تتمكن من مواصلة الدفاع عن نفسها، وتكون ذات موقف قوي على طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت لذلك".

وبهذه الخطوة، يرتفع إجمالي المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا إلى مستوى غير مسبوق يبلغ حوالي 19.7 مليار دولار من الأسلحة والمعدات الأخرى منذ بدء الحرب الروسية في 24 فبراير الماضي، بحسب البيان نفسه.