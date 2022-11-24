البرازيل تعيد إلزامية ارتداء الكمامة فى المطارات والطائرات

أعادت البرازيل، الأربعاء، إلزامية ارتداء الكمامات بالمطارات والطائرات في محاولة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية "Anvisa" (مؤسسة حكومية)، في بيان، أنه "بالنظر إلى بيانات الوباء الحالية، التي تشير إلى زيادة عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين البرازيليين، اعتبر مجلس الإدارة أنه من الضروري استئناف الاستخدام الإلزامي للكمامات في المطارات والطائرات".

ومن المقرر أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ في 25 نوفمبر الجاري، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح البيان أن "المرض ينتشر بين السكان الذين يستخدمون هذه البيئات".

واستخدام الكمامات موصى به منذ أغسطس/ آب الماضي، خاصة لمن تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، وأولئك الذين يعتبرون معرضين للخطر، بحسب المصدر نفسه.

وأكدت الوكالة أنها "تواصل تقييم ومراقبة بيانات الوباء، حتى يمكن إعادة النظر في الإجراءات كلما لزم الأمر".

وسجلت البرازيل، البالغ عدد سكانها 214 مليون نسمة، 35 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا، و689 ألفا 155 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز ومقرها الولايات المتحدة.