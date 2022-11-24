الخميس 24 نوفمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تدعو لـ رد حازم على استهداف روسيا منشآت الطاقة

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "رد حازم" على الضربات الروسية التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في بلاده.
وقال زيلينسكي في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إن "بلاده تعرضت لـ70 صاروخا خلال النهار".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "الضربات الروسية استهدفت أحياء سكنية، ومستشفيات، ومدارس".
واتهم زيلينسكي روسيا بمحاولة "تحويل برد الشتاء في بلاده إلى سلاح دمار شامل".
وأردف: "لدينا درجات حرارة أقل من الصفر وملايين الناس بدون إمدادات للطاقة، بدون تدفئة وماء.. إنها جريمة واضحة ضد الإنسانية".
كما دعا الأمم المتحدة إلى إرسال فريق إضافي لفحص وتقييم البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا التي تضررت من الضربات الروسية.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن مسؤولين ـ لم تسمهم ـ قولهم إن روسيا "نفذت غارات في عدد من المدن الأوكرانية بما في ذلك كييف، استهدفت البنية التحتية".
ولم يرد تعليق فوري من الجانب الروسي على اتهامات الرئيس الأوكراني.
ومنذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تشن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أسفرت عن ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.​​​​​ 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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